16 січня 2026 року о 16:00 в Київському культурному кластері «Краків» відбудеться унікальна подія — стенд‑ап шоу «Ветерани космічних військ. Концерт-зйомка шоу «Еліас» №35. Цей захід обіцяє стати незабутнім для всіх шанувальників гумору та емоційних розваг. Шоу організоване відомими коміками з тріо ВКВ, які здобули популярність на сцені гумористичного проєкту «Ліга сміху», повідомляє Преса України.

Чому варто піти на стендап шоу «Ветерани космічних військ. Концерт-зйомка шоу «Еліас» №35» у Києві?

Імпровізаційний формат шоу: Головною особливістю цього шоу є його імпровізаційний характер. Учасники не тільки виконують заздалегідь підготовлені номери, але й активно взаємодіють із глядачами, що створює непередбачувану атмосферу та багато сміху. Відомі гумористи ВКВ: Куран, Вєня та Дамницький — учасники тріо ВКВ, які завоювали серця глядачів своїм унікальним стилем гумору. Тепер вони продовжують свою місію дарувати людям сміх і радість, одночасно підтримуючи Збройні сили України. Емоційне шоу «Еліас»: Це шоу поєднує елементи «крокодила» — розмовної гри, де учасники повинні пояснити й відгадати слово з картки. За рахунок гумору, емоційних моментів та непередбачуваних ситуацій шоу стає ще більш захоплюючим і веселим. Запрошені зіркові гості: Крім учасників ВКВ, до шоу приєднуються й інші відомі особистості, що додає шоу ще більше інтригуючих моментів і забавних ситуацій.

Хто ж він, «найсильніший еліасіст на планеті»?

Шоу складається з кількох раундів, у яких учасники збирають бали для своєї команди. Кожен раунд приносить нові емоції: суперництво, смішні репліки в бік опонентів і запальна боротьба. І коли рахунок майже рівний, глядачі стають свідками справжнього гумористичного поєдинку, де визначається, хто стане найсильнішим еліасістом на планеті.

Що чекає на вас?

Дух суперництва : Завдяки напруженим моментам, гумористи змагаються не лише за перемогу, але й за серце глядачів.

Квитки на шоу та де їх купити

Для того щоб потрапити на захід, необхідно придбати квитки. Квитки на стендап шоу «Ветерани космічних військ. Концерт-зйомка шоу «Еліас» №35» можна легко придбати онлайн на таких платформах, як Concert.uaабо Ticketmaster. Ціни стартують від 650 грн і варіюються залежно від категорії місць, тому ви можете вибрати найбільш зручне для себе місце. Купуючи квитки онлайн, ви також зможете скористатися електронним квитком, що дозволить швидко пройти на захід без зайвих черг.

Чекаємо на вас!

Це шоу не залишить вас байдужими! Приходьте та отримуйте задоволення від гумору, емоцій та незабутніх моментів разом з ВКВ та їхніми зірковими гостями. Сміх, суперництво та позитивна атмосфера — все це чекає на вас на стенд‑ап шоу «Ветерани космічних військ. Концерт-зйомка шоу «Еліас» №35.

