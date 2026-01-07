Гурт АНТИТІЛА розпочинає свій всеукраїнський тур «Вдома», який стане значущою подією для усіх прихильників колективу. Музиканти з першого дня війни залишаються вдома — як захисники, волонтери та музиканти. Їхня мета — не тільки дарувати музику, але й збирати кошти на потреби Збройних Сил України та Головного управління розвідки, на які вже було зібрано більше 80 мільйонів гривень, пише Преса України.

Музика та підтримка країни

Тур «Вдома» — це відповідь на запити слухачів і бажання гурту грати наживо для своїх фанатів у кожному місті України. Всі, хто чекав на зустріч із улюбленими музикантами, отримають можливість почути легендарні пісні з різних альбомів — від «Будувуду» до «Дивись у мій екран». У рамках туру, який охопить понад 40 міст України, відбудеться розширена програма з найкращими хітами: «Бери своє», «TDME», «Лови момент», «Вірила», «Фортеця Бахмут» та багато інших, які стали саундтреками життя багатьох українців.

Якість звуку та світлове шоу

Як завжди, АНТИТІЛА гарантовано презентують якісне звучання та сучасне світлове шоу, які вже стали їхньою візитівкою. Кожен концерт обіцяє незабутні емоції, драйв та глибоке спілкування з фанатами. Стадіони, тисячі шанувальників по всьому світу, а також численні хіти та мільйони переглядів — все це є результатом десятилітньої праці гурту, який здобув популярність не тільки в Україні, а й за її межами.

Про гурт

АНТИТІЛА — один із найпопулярніших українських поп-рок гуртів, створений у Києві в 2008 році. У складі гурту: Тарас Тополя, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь, Дмитро Водовозов, Михайло Чирко. У їхній дискографії — 7 альбомів, численні музичні нагороди та мільйонні перегляди.

Гурт не припиняв своєї творчої діяльності навіть під час війни, надаючи свою підтримку Україні через музику та активну волонтерську діяльність.

Квитки на концерт

Вартість квитків на концерт АНТИТІЛА варіюється від 390 до 950 гривень в залежності від категорії. Придбати їх можна на офіційному сайті або в касах Міського палацу культури у Фастові.

Також квитки доступні на онлайн-платформах таких як Concert.ua, Karabas та Kontramaka.

Не пропустіть шанс стати частиною грандіозної події! Тур «Вдома» — це не просто концерти, це можливість бути разом з улюбленими артистами та підтримати важливі ініціативи для України.

Варто нагадати, що відомий комік Юрій Великий дасть концерт у Полтаві 21 січня.