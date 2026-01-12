Close Menu
Теплі речі для дому: що важливо для дітей і дорослих

Підготовка гардероба до зими - не просто купівля товстих светрів, а створення системи, яка зберігає тепло та не обмежує рухів.
Григорій Руденко

Для дітей та дорослих підходи дещо різняться через різну активність та чутливість шкіри. Є якісна дитяча ковдра та для батьків, відрізняється розмірами. Матеріалами виготовлення та ін. 

Багатошаровість: золоте правило комфорту

Дизайнери та лікарі радять використовувати принцип трьох шарів навіть удома, якщо температура в приміщенні низька:

  1. Базовий шар (відведення вологи): майка, футболка або термобілизна. Вона має щільно прилягати до тіла.
  2. Середній шар (ізоляція): флісова кофта, вовняний джемпер або фланелева сорочка. Це шар, який утримує тепло.
  3. Верхній шар (затишок): халат, великий кардиган або пончо.

Які матеріали обрати?

Для дому найкраще підходять тканини, які поєднують натуральність та технологічність.

МатеріалКому найкращеПеревагиНа що звернути увагу
Вовна меріносаУсім, особливо дітямНе «кусається», ідеально регулює температуру, антибактеріальнаДорога, потребує делікатного прання
Фланель (бавовна)ДорослимКласика для піжам. Дуже приємна до тіла, «дихає»Після прання може стати грубшою
ФлісАктивним дітямЛегкий, дуже теплий, швидко сохне, гіпоалергеннийМоже електризуватися 
КашемірДорослимНайлегший та найтепліший варіант для домашніх костюмівВимагає дуже дбайливого догляду
Велюр/махраУсімСтворює відчуття «обіймів», ідеально для халатів після душуГірше відводить вологу, ніж вовна

Особливості вибору для дітей та дорослих

  • Для дітей: безпека та рух

Склад тканини: для немовлят – тільки 100% плед бавовняний або меринос. Для старших дітей допускається до 20% синтетики (для зносостійкості). Слід обирати моделі без зайвих застібок, тугих резинок та грубих швів. Дитина має легко роздягатися самостійно. Найкраще для ніжок – шкарпетки з силіконовими «стоперами» на підошві, щоб малюк не послизнувся на паркеті.

  • Для дорослих: комфорт та стиль

Домашні костюми – замість старих розтягнутих речей обирати трикотажні комплекти (штани+худі). Вони виглядають охайно і в них не соромно прийняти кур’єра.Вибрати домашні костюми можна на сайті Ананаско https://ananasko.com/pledi-i-pokrivala/pledi/ або в магазині – м. Хмельницький, вул. Геологів 3/1, +380 67 453 2645.

Терморегуляція – якщо людина багато працює за комп’ютером, обирати вовняні безрукавки – вони гріють спину, але залишають руки вільними. Аксесуари – високі в’язані тапочки-чобітки або вовняні гольфи – must-have для тих, у кого мерзнуть ноги.

Поради фахівців: як не помилитися?

Перевіряти шви – у якісних речах вони плоскі, що особливо важливо для термобілизни, яка контактує зі шкірою.

Уникати чистої синтетики – дешевий акрил або поліестер можуть створити «ефект сауни», людина спітніє, а потім швидко змерзне.

Колірна психологія – теплі відтінки (бордо, гірчиця, шоколад) підсвідомо створюють відчуття вищої температури в кімнаті.

Догляд – зимові речі з вовни не можна сушити на батареї – вони стають ламкими та втрачають форму. 

