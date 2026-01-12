Теплі речі для дому: що важливо для дітей і дорослих

Для дітей та дорослих підходи дещо різняться через різну активність та чутливість шкіри. Є якісна дитяча ковдра та для батьків, відрізняється розмірами. Матеріалами виготовлення та ін.

Багатошаровість: золоте правило комфорту

Дизайнери та лікарі радять використовувати принцип трьох шарів навіть удома, якщо температура в приміщенні низька:

Базовий шар (відведення вологи): майка, футболка або термобілизна. Вона має щільно прилягати до тіла. Середній шар (ізоляція): флісова кофта, вовняний джемпер або фланелева сорочка. Це шар, який утримує тепло. Верхній шар (затишок): халат, великий кардиган або пончо.

Які матеріали обрати?

Для дому найкраще підходять тканини, які поєднують натуральність та технологічність.

Матеріал Кому найкраще Переваги На що звернути увагу Вовна меріноса Усім, особливо дітям Не «кусається», ідеально регулює температуру, антибактеріальна Дорога, потребує делікатного прання Фланель (бавовна) Дорослим Класика для піжам. Дуже приємна до тіла, «дихає» Після прання може стати грубшою Фліс Активним дітям Легкий, дуже теплий, швидко сохне, гіпоалергенний Може електризуватися Кашемір Дорослим Найлегший та найтепліший варіант для домашніх костюмів Вимагає дуже дбайливого догляду Велюр/махра Усім Створює відчуття «обіймів», ідеально для халатів після душу Гірше відводить вологу, ніж вовна

Особливості вибору для дітей та дорослих

Для дітей: безпека та рух

Склад тканини: для немовлят – тільки 100% плед бавовняний або меринос. Для старших дітей допускається до 20% синтетики (для зносостійкості). Слід обирати моделі без зайвих застібок, тугих резинок та грубих швів. Дитина має легко роздягатися самостійно. Найкраще для ніжок – шкарпетки з силіконовими «стоперами» на підошві, щоб малюк не послизнувся на паркеті.

Для дорослих: комфорт та стиль

Домашні костюми – замість старих розтягнутих речей обирати трикотажні комплекти (штани+худі). Вони виглядають охайно і в них не соромно прийняти кур’єра.Вибрати домашні костюми можна на сайті Ананаско https://ananasko.com/pledi-i-pokrivala/pledi/ або в магазині – м. Хмельницький, вул. Геологів 3/1, +380 67 453 2645.

Терморегуляція – якщо людина багато працює за комп’ютером, обирати вовняні безрукавки – вони гріють спину, але залишають руки вільними. Аксесуари – високі в’язані тапочки-чобітки або вовняні гольфи – must-have для тих, у кого мерзнуть ноги.

Поради фахівців: як не помилитися?

Перевіряти шви – у якісних речах вони плоскі, що особливо важливо для термобілизни, яка контактує зі шкірою.

Уникати чистої синтетики – дешевий акрил або поліестер можуть створити «ефект сауни», людина спітніє, а потім швидко змерзне.

Колірна психологія – теплі відтінки (бордо, гірчиця, шоколад) підсвідомо створюють відчуття вищої температури в кімнаті.

Догляд – зимові речі з вовни не можна сушити на батареї – вони стають ламкими та втрачають форму.