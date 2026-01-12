У понеділок, 12 січня, у Чернівецькій області електропостачання обмежуватимуть за графіками погодинних відключень. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному ресурсі АТ «Чернівціобленерго», де також розмістили інструменти для перевірки своєї групи споживачів. Про це передає Преса України.

Енергетики наголошують, що тривалість і час знеструмлень можуть залежати від оперативної ситуації протягом доби, тому важливо користуватися саме актуальними даними з офіційних джерел.

Графік відключення світла в Чернівецькій області на 12 січня

Причиною запровадження обмежень називають наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергетичні об’єкти, через які система потребує додаткового балансування. Саме тому обленерго в областях публікують локальні розклади, що враховують наявні ліміти та можливості мережі.

Дізнатися номер своєї групи відключень у Чернівецькій області можна через пошук на сайті «Чернівціобленерго». На відповідній сторінці потрібно обрати дільницю/населений пункт, а потім ввести адресу за підказками сервісу — система визначить, до якої групи належить споживач. Після цього можна звірити свою групу з оприлюдненим графіком та орієнтовно зрозуміти, в які проміжки часу можливі відключення.

Енергетики радять мешканцям області планувати день з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та економно споживати електроенергію у години, коли світло є. Також доцільно заздалегідь подбати про заряджання павербанків, ліхтарів і резервних джерел світла, щоб уникнути незручностей під час знеструмлень.

Окрему увагу варто приділити роботі техніки, яка чутлива до перепадів напруги, та за можливості використовувати мережеві фільтри або стабілізатори. Якщо ваш графік зміниться протягом дня, найнадійніше орієнтуватися на оновлення в розділі відключень на сайті «Чернівціобленерго».

Раніше ми розповідали, що на Львівщині 12 січня також запровадили погодинні відключення електроенергії.