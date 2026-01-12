У середині січня Землю накриє період підвищеної геомагнітної активності, який може вплинути на самопочуття частини людей. Фахівці попереджають, що 12 та 13 січня очікуються магнітні бурі різної інтенсивності, з піком навантаження у вівторок. Подібні явища є наслідком сонячної активності та викидів заряджених частинок у напрямку нашої планети. Хоча для більшості людей вони минають майже непомітно, окремі групи можуть відчувати дискомфорт. Саме тому варто заздалегідь знати, до чого готуватися. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Якою буде геомагнітна ситуація 12 січня

У понеділок, 12 січня, прогнозується магнітна буря середньої сили. У першій половині дня геомагнітний фон залишатиметься відносно стабільним, однак ближче до вечора активність зростатиме. За оцінками спеціалістів, показники досягнуть рівня Кр-5, що відповідає слабкій бурі класу G1. У цей період деякі люди можуть відчувати легкий головний біль, втому або зниження концентрації уваги. Водночас лікарі зазначають, що для переважної більшості населення цей день не стане критичним і не спричинить серйозних проблем зі здоров’ям.

Чому 13 січня вважають найскладнішим днем

Вівторок, 13 січня, стане піковим днем геомагнітної нестабільності. Очікується стійка магнітна буря з показником Кр-5, яка триватиме значну частину доби. Саме в такі періоди найчастіше фіксують погіршення самопочуття у метеозалежних людей. Можливі скарги на коливання артеріального тиску, порушення сну, пришвидшене серцебиття та загальну слабкість. Навіть ті, хто зазвичай не реагує на зміни погоди, можуть відчути підвищену втому або емоційну напругу.

Що таке магнітна буря і як вона виникає

Магнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на активні процеси на Сонці. Під час спалахів і корональних викидів у космос потрапляють потоки заряджених частинок, які, досягнувши Землі, викликають коливання магнітосфери. Ці зміни не видно неозброєним оком, однак вони можуть впливати як на технічні системи, так і на біологічні процеси в організмі людини. Для тіла це додатковий стрес-фактор, особливо за наявності хронічних захворювань.

Хто найбільше відчуває вплив магнітних бур

Найчутливішими до геомагнітних коливань вважаються люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією та порушеннями нервової системи. Часто реагують на магнітні бурі літні люди, вагітні жінки та ті, хто має проблеми зі сном. У такі дні можливі різкі зміни настрою, дратівливість або апатія. Водночас лікарі наголошують, що магнітні бурі не є причиною хвороб, а лише можуть посилювати вже наявні симптоми.

Як підтримати організм у дні геомагнітної активності

Під час магнітних бур важливо дотримуватися щадного режиму дня та уникати перевантажень. Рекомендується повноцінно спати, пити достатню кількість води та не зловживати кавою чи алкоголем. Легкі прогулянки, спокійні справи та збалансоване харчування допоможуть організму адаптуватися до змін. Людям із хронічними захворюваннями варто уважніше стежити за показниками тиску та не пропускати прийом призначених лікарем препаратів. Такий підхід дозволяє зменшити негативний вплив магнітних бур і легше пережити складні дні.

Раніше ми розповідали, що вітаміни можуть бути небезпечними для здоров’я.