З наближенням морозів і покриттям водойм кригою в Україні традиційно починається сезон зимової риболовлі. Це популярне заняття серед українців, але, як і будь-яка активність на природі, воно потребує дотримання суворих правил безпеки, адже лід на воді — це зона підвищеного ризику.

Про це повідомляє Преса України із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Як вибрати місце для зимової риболовлі

Щороку тисячі українців виходять на лід, щоб насолодитися риболовлею і відпочинком. Але перед тим, як ступити на лід, необхідно переконатися в його безпеці. За словами представників Держрибагентства, вкрай важливо ретельно обирати місце для риболовлі, оскільки товщина льоду може значно варіюватися.

Товщина льодового покриву для безпечного перебування на ньому повинна складати:

для однієї людини — не менше 7 см;

для групи людей — не менше 15 см.

Для визначення надійності льоду, варто звертати увагу на його колір. Найміцніший лід має зеленуватий відтінок, який свідчить про його стабільність і достатню товщину. Також важливо уникати ділянок, покритих товстим шаром снігу, оскільки він може маскувати небезпечні ділянки, а також місць з швидкою течією та промисловими стоками.

Необхідні засоби безпеки для рибалок

Щоб забезпечити свою безпеку на льоду, кожен рибалка повинен мати при собі набір засобів для самопорятунку:

Плішня — для перевірки міцності льоду;

— для перевірки міцності льоду; Міцну мотузку довжиною 15-20 метрів з петлею та вантажем для можливості самопорятунку;

довжиною 15-20 метрів з петлею та вантажем для можливості самопорятунку; Рятувальні шила (спеціальні інструменти з ручками для витягування з льоду);

(спеціальні інструменти з ручками для витягування з льоду); Рятувальний жилет (хоча б в ідеалі).

Ці засоби значно підвищують шанси на порятунок у разі небезпеки і повинні бути у кожного рибалки, особливо якщо ви збираєтеся рибалити на великих водоймах.

Правила поведінки під час зимової риболовлі

Зимова риболовля вимагає не тільки відповідальної підготовки, але й дотримання певних правил поведінки безпосередньо на льоду. Перш за все, важливо зберігати безпечну дистанцію між лунками. Не слід пробивати багато лунок поруч, оскільки велика кількість отворів на малій площі значно послаблює кригу. Відстань між лунками повинна бути не менше ніж 5-6 метрів.

Також варто уникати скупчення великих груп людей на одній ділянці льоду, особливо на початку льодоставу, коли крига ще не досягла достатньої міцності.

Наголошується на тому, що категорично забороняється вживати алкоголь під час риболовлі. Спиртне притуплює відчуття небезпеки і сприяє швидкому переохолодженню організму, що підвищує ризик нещасних випадків.

Важливі заборони під час зимової риболовлі

Згідно з правилами любительського рибальства, в період льодоставу забороняється пересування автотранспортних засобів по кризі водних об’єктів, за винятком спеціально обладнаних для цього льодових трас. Виключення становлять лише транспортні засоби, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами.

Що робити, якщо провалилися під лід

Незважаючи на дотримання всіх заходів обережності, трапляються випадки, коли рибалки все ж потрапляють під лід. Якщо таке сталося, головне — не піддаватися паніці. Потрібно утримуватися на плаву, широко розкинути руки й намагатися зачепитися за край льоду.

Вибиратися з води слід спокійно і обережно, підповзаючи грудьми до більш міцного льоду, і по черзі витягуючи ноги. Після того, як вийшли на поверхню, не можна одразу вставати на ноги. Краще відкотитися або відповзти у безпечну зону.

