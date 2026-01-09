9 січня у Черкасах та Черкаській області буде діяти графік погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з ускладненням ситуації в енергетичній системі України через обстріли російськими військами критичної інфраструктури, що призвели до необхідності обмежень постачання електрики.

Як повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу “Черкасиобленерго“, для стабілізації енергосистеми на території Черкащини буде застосовуватись графік, який передбачає шість черг відключень.

Години відсутності електропостачання для кожної черги:

Підчерга 1.1: 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00;

Підчерга 1.2: 08:00-11:00, 15:00-19:00;

Підчерга 2.1: 06:00-10:00, 14:00-17:00;

Підчерга 2.2: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

Підчерга 3.1: 08:00-10:00, 12:00-15:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00;

Підчерга 3.2: 11:00-14:00, 17:00-19:00;

Підчерга 4.1: 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00;

Підчерга 4.2: 05:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-19:00;

Підчерга 5.1: 10:00-14:00, 18:00-21:00;

Підчерга 5.2: 08:00-11:00, 14:00-17:00;

Підчерга 6.1: 08:00-11:00, 14:00-18:00, 21:00-23:00;

Підчерга 6.2: 05:00-08:00, 11:00-14:00, 19:00-21:00.

Графіки погодинних відключень доступні на офіційному сайті “Черкасиобленерго”. Споживачі можуть переглянути їх у розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень” за посиланням на сайті та дізнатися, до якої черги вони належать.

