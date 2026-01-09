Сьогодні, 9 січня, на території Рівненської області запровадили графіки погодинного відключення електроенергії через наслідки атак російської армії на енергетичні об’єкти.
Про це повідомило підприємство “Рівнеобленерго” через свою сторінку в Facebook, передає Преса України.
Згідно з оголошеними графіками, відключення для побутових споживачів на 9 січня виглядають наступним чином:
- 1.1 – з 00:00 до 04:00 та з 12:00 до 17:00;
- 1.2 – з 00:00 до 04:00 та з 12:00 до 17:00;
- 2.1 – з 08:00 до 12:00;
- 2.2 – з 08:00 до 12:00;
- 3.1 – з 06:00 до 10:00;
- 3.2 – з 10:00 до 14:00;
- 4.1 – з 08:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00;
- 4.2 – з 08:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00;
- 5.1 – з 04:00 до 08:00 та з 14:00 до 17:00;
- 5.2 – з 04:00 до 08:00 та з 17:00 до 20:00;
- 6.1 – з 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 00:00;
- 6.2 – з 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 00:00.
Щоб дізнатися свою чергу відключення електроенергії за конкретною адресою, споживачі можуть скористатися такими посиланнями:
- Для Рівного — за посиланням;
- Для Рівненської області — за посиланням.
У публікації “Рівнеобленерго” також наголошується, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. У зв’язку з цим графіки відключень можуть бути кориговані за розпорядженням Укренерго.
