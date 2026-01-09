Close Menu
Актуально
Підписатися
П’ятниця, 9 Січня

Графік погодинних відключень електроенергії в Рівному та області на сьогодні, 9 січня

Сьогодні, 9 січня, на території Рівненської області запровадили графіки погодинного відключення електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає2 хвилин читання

Сьогодні, 9 січня, на території Рівненської області запровадили графіки погодинного відключення електроенергії через наслідки атак російської армії на енергетичні об’єкти.

Про це повідомило підприємство “Рівнеобленерго” через свою сторінку в Facebook, передає Преса України.

Згідно з оголошеними графіками, відключення для побутових споживачів на 9 січня виглядають наступним чином:

  • 1.1 – з 00:00 до 04:00 та з 12:00 до 17:00;
  • 1.2 – з 00:00 до 04:00 та з 12:00 до 17:00;
  • 2.1 – з 08:00 до 12:00;
  • 2.2 – з 08:00 до 12:00;
  • 3.1 – з 06:00 до 10:00;
  • 3.2 – з 10:00 до 14:00;
  • 4.1 – з 08:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 4.2 – з 08:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 5.1 – з 04:00 до 08:00 та з 14:00 до 17:00;
  • 5.2 – з 04:00 до 08:00 та з 17:00 до 20:00;
  • 6.1 – з 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 00:00;
  • 6.2 – з 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 00:00.

Щоб дізнатися свою чергу відключення електроенергії за конкретною адресою, споживачі можуть скористатися такими посиланнями:

У публікації “Рівнеобленерго” також наголошується, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. У зв’язку з цим графіки відключень можуть бути кориговані за розпорядженням Укренерго.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло у Львові та області 9 січня.

Post Views: 23
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.