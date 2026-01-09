Сьогодні, 9 січня, на території Рівненської області запровадили графіки погодинного відключення електроенергії через наслідки атак російської армії на енергетичні об’єкти.

Про це повідомило підприємство “Рівнеобленерго” через свою сторінку в Facebook, передає Преса України.

Згідно з оголошеними графіками, відключення для побутових споживачів на 9 січня виглядають наступним чином:

1.1 – з 00:00 до 04:00 та з 12:00 до 17:00;

1.2 – з 00:00 до 04:00 та з 12:00 до 17:00;

2.1 – з 08:00 до 12:00;

2.2 – з 08:00 до 12:00;

3.1 – з 06:00 до 10:00;

3.2 – з 10:00 до 14:00;

4.1 – з 08:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00;

4.2 – з 08:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00;

5.1 – з 04:00 до 08:00 та з 14:00 до 17:00;

5.2 – з 04:00 до 08:00 та з 17:00 до 20:00;

6.1 – з 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 00:00;

6.2 – з 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 00:00.

Щоб дізнатися свою чергу відключення електроенергії за конкретною адресою, споживачі можуть скористатися такими посиланнями:

Для Рівного — за посиланням;

Для Рівненської області — за посиланням.

У публікації “Рівнеобленерго” також наголошується, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. У зв’язку з цим графіки відключень можуть бути кориговані за розпорядженням Укренерго.

