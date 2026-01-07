На YouTube вийшов новий сезон реаліті «Право на комфорт», благодійного проєкту, що допомагає сім’ям з дітьми, які потрапили в складні життєві умови, отримати безпечне та комфортне житло.

Перший випуск реаліті «Право на комфорт»

Відкриття нового сезону реаліті було присвячено родині з Дніпра — матері Антоніні та її сину Дмитру. У хлопця важкий діагноз: вроджений порок розвитку головного мозку (мікроцефалія) та симптоматична епілепсія.

Батько залишив родину, і мати самотужки виховувала дитину, не маючи фінансової підтримки. Квартира, в якій вони мешкали, становила серйозну загрозу для їхнього здоров’я: грибок на стінах, стара електропроводка та бетонна підлога без покриття — умови, у яких дитині з особливими потребами було важко жити, не наражаючи себе на ризики для здоров’я.

Під час ремонту, авторка проєкту та архітекторка Вікторія Файнблат не тільки займається облаштуванням житла, а й працює з родиною на емоційному рівні — підтримує психологічно та допомагає пройти через цей складний період, поступово повертаючи віру у майбутнє.

Цікаво, що проєкт орієнтований виключно на родини з дітьми. Для Вікторії, матері трьох дітей, важливо допомагати тим, хто потребує підтримки в питаннях безпеки, здоров’я та майбутнього своїх дітей.

Довгостроковий проєкт, що змінює життя

Проєкт «Право на комфорт» — це не одноразова акція, а довгострокова ініціатива, яка працює на постійній основі. Протягом року вийде низка регулярних випусків, в яких команда працює з родинами від виявлення проблем до їх реального вирішення.

Хто може взяти участь у проєкті

Проєкт орієнтований на допомогу родинам, що перебувають у складних життєвих обставинах. Учасниками можуть стати багатодітні та неповні сім’ї, а також родини, у яких є діти під опікою чи всиновлені діти. Особливу увагу проєкт приділяє малозабезпеченим родинам, а також тим, хто втратив годувальника. Крім того, допомога надається родинам, де необхідно покращити умови життя для оформлення опіки або поліпшення здоров’я дітей. Проєкт забезпечує підтримку там, де це справді важливо для добробуту дитини.

Подати заявку можна через офіційний сайт проєкту.

