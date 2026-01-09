Компанія Nvidia презентувала свою нову платформу для штучного інтелекту — Rubin, що обіцяє значно знизити потужність обчислень, необхідну для навчання та інференсу моделей штучного інтелекту. Розроблена із залученням значної частини ізраїльських дослідницьких і інженерних команд компанії, нова технологія обіцяє стати проривом у галузі, зокрема, завдяки своїй інноваційній архітектурі, яка інтегрує кілька ключових компонентів, повідомляє Преса України.

Що таке Rubin?

Rubin — це нова платформа для штучного інтелекту, яка, за словами Nvidia, може значно скоротити потребу в потужних обчислювальних ресурсах для тренування та інференсу моделей. Вона включає в себе шість основних чипів, об’єднаних у єдину систему, яку компанія називає «суперкомп’ютером» для штучного інтелекту. Особливістю цієї платформи є її здатність оптимізувати роботу з великими обсягами даних, знижуючи при цьому витрати на обчислювальні потужності.

Як працюватиме платформа Rubin?

Платформа Rubin використовує шість чипів, що забезпечують взаємодію і оптимізацію процесів на різних етапах роботи з моделями штучного інтелекту. Основним компонентом є новий AI-процесор Rubin, який працює разом з центральним процесором Vera, одиницею обробки даних DPU та трьома чипами для комунікації. Разом ці компоненти дозволяють створити компактну і потужну систему для обробки великих обсягів даних і запуску складних алгоритмів.

Особливість цієї платформи полягає в її здатності ефективно поєднувати обробку даних і комунікації, знижуючи при цьому вимоги до енергоспоживання та обчислювальних потужностей, що є важливим фактором для сучасних додатків у сфері штучного інтелекту.

В чому особливість Rubin?

Однією з головних переваг Rubin є інтеграція компонентів на рівні апаратного забезпечення, що дозволяє значно збільшити ефективність обчислень і зменшити витрати на ресурси, необхідні для роботи з великими даними. Завдяки використанню AI-процесора Rubin, який поєднує функції процесора, графічного процесора та інших обчислювальних одиниць в єдиній системі, Nvidia пропонує більш потужне та ефективне рішення для тренування моделей штучного інтелекту.

Ще однією важливою особливістю платформи є її здатність адаптуватися до різних задач штучного інтелекту. Завдяки використанню Vera і DPU, система може обробляти дані різного типу та формату, що дає змогу створювати гнучкіші і масштабовані рішення для різних галузей.

Роль ізраїльського центру в розробці

Чимало з цих інноваційних компонентів були розроблені або за участю ізраїльських інженерів Nvidia, або безпосередньо в дослідницькому центрі компанії в Ізраїлі. Цей центр уже кілька років поспіль активно працює над вдосконаленням технологій штучного інтелекту, включаючи нові архітектури чипів та інші інноваційні рішення, які впроваджуються в нові продукти Nvidia.

Коли вийде

За останніми офіційними даними Nvidia, платформу Rubin вже запустии у повномасштабне виробництво, а комерційна доступність продуктів на її основі очікується у другій половині 2026 року. Це означає, що серверні системи та обладнання на основі Rubin поступово з’являтимуться у продажу через партнерів Nvidia — великі постачальники дата‑центрів, хмарні провайдери та інтегратори апаратного забезпечення.

Нова платформа Rubin від Nvidia має потенціал стати значущим кроком уперед у сфері штучного інтелекту, забезпечивши значну економію обчислювальних потужностей без втрати ефективності. Завдяки інтеграції інноваційних компонентів і використанню нових технологій у обробці даних, Rubin може стати важливим інструментом для компаній, що працюють з великими обсягами інформації та складними алгоритмами машинного навчання.

