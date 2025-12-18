OpenAI презентувала App Directory — новий каталог додатків, який дозволяє користувачам переглядати доступні інструменти, а також відкрила SDK для розробників, щоб ті могли створювати нові інтерактивні функції в межах інтерфейсу ChatGPT.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на американське видання The Verge.

Від конекторів до додатків

Генеральний директор OpenAI, Сем Альтман, минулого місяця заявив, що компанія планує розробити функції, яких очікують користувачі від повноцінної платформи. Запуск App Directory став важливим кроком у реалізації цієї мети.

Крім того, OpenAI оновила назви раніше існуючих конекторів, що дозволяли користувачам отримувати дані з інших сервісів, таких як Google Drive або Dropbox. Тепер ці функції також називаються додатками. Згідно з інформацією на офіційному сайті OpenAI:

конектори чату — це тепер «додатки з пошуком файлів»

— це тепер «додатки з пошуком файлів» конектори для глибоких досліджень стали «додатками з глибокими дослідженнями»

стали «додатками з глибокими дослідженнями» синхронізовані конектори отримали назву «додатки із синхронізацією».

Зміни також стосуються використання пам’яті. Тепер додатки можуть використовувати дані з пам’яті, якщо ця функція активована. Для користувачів ChatGPT Free, Plus, Go та Pro OpenAI може використовувати ці дані для навчання моделей, якщо ввімкнено опцію “поліпшити модель для всіх”.

Магазин додатків у ChatGPT (фото: OpenAI)

Нові інтерактивні додатки

OpenAI пропонує більш інтерактивний досвід за допомогою нових додатків, таких як Spotify, Zillow та інших, які були запущені ще в жовтні і тепер доступні в більшості країн. Наприклад, тепер Spotify в ChatGPT доступний у Великій Британії, Швейцарії та по всій Європі.

Серед нових інтерактивних додатків, доступних в ChatGPT:

Apple Music — користувачі можуть знаходити музику, створювати плейлисти і керувати бібліотекою безпосередньо в чаті.

— користувачі можуть знаходити музику, створювати плейлисти і керувати бібліотекою безпосередньо в чаті. DoorDash — створення кошика для покупок на основі рецептів і планування харчування в одному вікні.

Монетизація та подальші плани

Щодо того, як саме OpenAI планує перетворити свій АІ-бізнес на прибутковий проект, компанія поки не надала детальної інформації. Однак у прес-релізі зазначено, що OpenAI вивчає додаткові варіанти монетизації, включаючи цифрові товари, і обіцяє поділитися новинами в міру того, як розробники та користувачі створюватимуть і використовуватимуть нові додатки.

Таким чином, запуск App Directory став значним кроком на шляху до розвитку ChatGPT як платформи для інтеграції інструментів, що дозволяють користувачам ефективніше взаємодіяти з AI та використовувати його можливості в різних сферах.

Раніше ми розповідали, що OpenAI запустив браузер ChatGPT Atlas.