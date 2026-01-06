Close Menu
Вівторок, 6 Січня

Морози до -23°С та хуртовини в Україні: як підготуватися до складних погодних умов

8 та 9 січня в Україні очікується значне погіршення погодних умов.
Дяченко Олена  Украина Коментарів немає2 хвилин читання
8 та 9 січня в Україні очікується значне погіршення погодних умов. Найбільш складною ситуація буде на заході, півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Снігопади та хуртовини

За прогнозами синоптиків, на заході країни, а також у Вінницькій та Житомирській областях, очікується значний сніг — від 10 до 25 см. Пориви вітру досягатимуть 15-18 м/с, можливі хуртовини, що значно ускладнить дорожній рух. У регіонах очікуються снігові замети.

Ожеледиця

У Київській та Чернігівській областях будуть сильні снігопади і мокрий сніг, місцями до 25 см. Також є ймовірність налипання снігу, а на дорогах може утворитися ожеледиця.

На півдні Київщини, Чернігівщини, у Сумській та Черкаській областях також прогнозується сніг з дощем і місцями ожеледиця.

Морози

З 10 по 11 січня в Україні очікується різке похолодання:

  • на заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях вночі температура впаде до -20°С, місцями до -23°С, вдень від -9°С до -15°С;
  • у Кіровоградській та Полтавській областях температура буде коливатися від -6°С до -12°С;
  • на півдні, сході та в Дніпропетровській області температура від -4°С до +4°С.

Поради водіям та пішоходам

У зв’язку з ускладненням погодних умов, рятувальники закликають водіїв до особливої обережності:

  • утримуватися від різких маневрів і перевищення швидкості;
  • знижувати швидкість на пішохідних переходах;
  • збільшити дистанцію між транспортними засобами;
  • увімкнути протитуманні фари разом з ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну сигналізацію;
  • користуватися ременями безпеки та дитячими автокріслами.

Пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в спеціально відведених місцях та носити одяг з світловідбиваючими елементами для кращої видимості в темряві.

Раніше ми розповідали, на що потрібно звернути увагу вибираючи шини для автомобіля.

