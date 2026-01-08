Amazon активно розвиває свою лінійку смарт-пристроїв для телевізорів. Amazon Fire TV Stick 4K Max — це новітній медіаплеєр, який обіцяє перетворити будь-який телевізор з HDMI‑портом у сучасну AI‑платформу для перегляду відео, стрімінгу та розваг у 4K‑якості, повідомляє Преса України.

У січні 2026 року Amazon представив глобальне оновлення інтерфейсу Fire TV, яке використовує можливості штучного інтелекту та нову систему Alexa+ для голосового пошуку і взаємодії з телевізійним контентом. Fire TV Stick 4K Max став першим пристроєм, що отримав доступ до нового ПО, і саме через нього компанія планує поширювати оновлення по всій лінійці.

Що нового у платформі Fire TV

Оновлена платформа переглядає спосіб взаємодії з телевізійним контентом. Замість того, щоб шукати фільми і серіали в окремих додатках, користувачі отримують уніфікований інтерфейс, де всі серіали, фільми, прямі трансляції та інший відеоконтент зібрані в одне загальне меню. Це скорочує кількість дій перед початком перегляду та дозволяє швидше знаходити бажані шоу та програми.

Центральною частиною оновлення стала Alexa+ — покращена версія голосового помічника, що працює на основі штучного інтелекту. Alexa+ здатна розпізнавати запити природною мовою і добирати відповідний контент навіть без точних назв, наприклад «знайди бойовики 2025 року» або «покажи мені кіно з актрисою, яка зіграла у…».

Fire TV Stick 4K Max як центр мультимедіа

Крім зручного пошуку контенту і об’єднаного інтерфейсу, оновлення Fire TV дозволяє використовувати Fire TV Stick 4K Max як центр управління підключеними пристроями в будинку. Через нове меню можна одночасно контролювати звук, світло, термостати та камери безпеки, не виходячи з режиму перегляду. Це розширює функціональність пристрою далеко за межі звичайного стрімінгового плеєра.

Коли оновлення з’явиться в Україні та ціна

На першому етапі оновлення платформи Fire TV з’явиться в лютому 2026 року для Fire TV Stick 4K Max та окремих моделей телевізорів Amazon. На інші пристрої, включно з телевізорами партнерських брендів (Panasonic, TCL, Hisense), нова платформа прийде пізніше весною або влітку 2026 року.

Офіційні поставки нового Fire TV Stick 4K Max в Україну очікуються пізніше після стартових запусків у США, Європі та інших регіонах, що пов’язано з регіональними сертифікаціями техніки та підтримкою сервісів. Ціна стартує від $899 за моделі 55 дюймів та 65 дюймів.

Нові можливості взаємодії з телевізором

З появою оновленої Fire TV Amazon змінює традиційний досвід перегляду: тепер користувачам не потрібно перемикатися між окремими додатками — все доступно через єдиний інтерфейс. Нові голосові функції дозволяють шукати фільми, переходити прямо до потрібних сцен або сцен кіно та навіть керувати розумним будинком, використовуючи одну консоль.

Fire TV Stick 4K Max у новому програмному середовищі стає центральним елементом мультимедійної системи дому, а не просто стрімінговою приставкою.

Раніше ми розповідали, як працює LEGO SMART Play та коли набір зʼявиться в Україні.