8 січня 2026 року в Запоріжжі та області знову працюватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення триватимуть протягом усієї доби, і графіки можуть коригуватися в залежності від поточної ситуації в енергосистемі.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу АТ “Запоріжжяобленерго“. Згідно з графіком на 8 січня, знеструмлення здійснюватимуться за наступним розкладом (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30

5.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Перелік адрес, що знеструмлюються за кожною чергою та підчергою, можна переглянути на офіційному сайті “Запоріжжяобленерго” або за посиланням, що надається на сайті компанії.

Також ми розповідали, як працюватимуть графіки відключення електроенергії в Житомирі на області 8 січня.