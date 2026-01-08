«Тиха Нава» — новий український детективний серіал, який привернув увагу завдяки своєму глибокому сюжету і важливим соціальним темам. Прем’єра першого епізоду запланована на 15 січня 2026 року на платформі Київстар ТБ, де серіал буде доступний для перегляду онлайн, пише Преса України.

Про що розповідає серіал «Тиха Нава»

Дія серіалу відбувається у провінційному місті, де на перший погляд панує спокій і тиша, але за цією ідилією ховаються темні секрети. Молодий юрист Адам Юшкевич приїжджає разом із нареченою Інною на відпочинок, але після серії непорозумінь і конфліктів він стає основним підозрюваним у розслідуванні жорстоких злочинів, які потрясають місто. Інна зникає, і Адам намагається розплутати клубок таємниць, залучаючи до справи місцевих жителів і розкриваючи більше, ніж очікував.

Жанр і стиль

«Тиха Нава» належить до жанру true crime — це жанр, який ґрунтується на реальних подіях, пов’язаних із кримінальними розслідуваннями. Цей стиль дозволяє глядачам не лише насолоджуватись розгадуванням загадки, а й занурюватись у темні сторони суспільства.

Актори

У головних ролях серіалу можна побачити таких українських акторів:

Олександр Рудинський — Адам Юшкевич , молодий юрист, головний герой, який намагається розгадати таємниці свого міста;

— , молодий юрист, головний герой, який намагається розгадати таємниці свого міста; Анастасія Пустовіт — Інна , наречена Адама, яка також стає частиною розслідування;

— , наречена Адама, яка також стає частиною розслідування; Михайло Жонін — Капінус , один з місцевих детективів, залучених до справи.

— , один з місцевих детективів, залучених до справи. Сергій Кисіль — Фоменко , поліцейський, який не хоче йти на контакт з Адамом;

— , поліцейський, який не хоче йти на контакт з Адамом; Лариса Руснак — Відьма, загадкова персонаж, чий зв’язок з подіями серіалу ставить глядачів у глухий кут.

Актори зазначають, що робота над серіалом була дуже захопливою, адже кожен персонаж має багатий внутрішній світ і неабияку глибину.

Режисер та продюсерська команда

Режисером серіалу є Дмитро Андріянов, оператор‑постановник — В’ячеслав Раковський, а продюсерами виступили Анна Гончар та Дмитро Сафановський. Сценарій серіалу написаний таким чином, щоб постійно тримати глядача в напрузі і не дозволяти вгадати розвиток подій до самого кінця. Серіал створено продакшн‑компанією SFERA FILM на замовлення платформи Київстар ТБ.

Коли вийде перший епізод та де дивитись онлайн

Перший епізод «Тихої Нави» з’явиться на платформі Київстар ТБ 15 січня 2026 року. Серіал буде доступний для перегляду в онлайн‑форматі, що дозволяє кожному користувачу насолодитися цією захопливою кримінальною драмою без обмежень по часу та місцю.

Чому варто подивитись «Тиху Нааву»

Цей серіал заслуговує на увагу глядачів, оскільки:

він перший український серіал в жанрі true crime , що дозволяє ближче познайомитися з реальними кримінальними випадками;

, що дозволяє ближче познайомитися з реальними кримінальними випадками; сюжет пов’язаний з актуальними соціальними проблемами, такими як насильство, мовчання суспільства та кримінальна безкарність;

акторська гра та режисура створюють напружену атмосферу, яка змушує задуматися над важливими питаннями.

серіал дає можливість глибше вникнути в детективні розслідування та спостерігати за розплутуванням складних ситуацій.

Раніше ми розповідали, чому варто подивитися новий кримінальний детектив «Утікай» на Netflix.