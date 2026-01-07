У зв’язку з необхідністю стабілізації енергосистеми, у Львові та області 7 січня 2026 року запроводять погодинні відключення електроенергії. Це обмеження торкнеться як побутових споживачів, так і бізнесу та промислових підприємств. Нижче подано детальний графік відключень електрики за районами Львівської області.

Погодинні відключення світла на Львівщині на 7 січня

1.1: з 06:00 по 09:30, з 16:30 по 20:00

з 06:00 по 09:30, з 16:30 по 20:00 1.2: з 16:30 по 20:00

з 16:30 по 20:00 2.1: з 16:30 по 20:00

з 16:30 по 20:00 2.2: з 09:30 по 13:00, з 23:30 по 24:00

з 09:30 по 13:00, з 23:30 по 24:00 3.1: з 08:00 по 13:00

з 08:00 по 13:00 3.2: з 13:00 по 17:00

з 13:00 по 17:00 4.1: з 00:00 по 02:30, з 13:00 по 17:00

з 00:00 по 02:30, з 13:00 по 17:00 4.2: з 08:00 по 13:00

з 08:00 по 13:00 5.1: з 02:30 по 06:00, з 13:00 по 16:30

з 02:30 по 06:00, з 13:00 по 16:30 5.2: з 13:00 по 16:30, з 20:00 по 23:30

з 13:00 по 16:30, з 20:00 по 23:30 6.1: з 06:00 по 09:30, з 13:00 по 16:30

з 06:00 по 09:30, з 13:00 по 16:30 6.2: з 09:30 по 13:00

Цей графік є попереднім і може бути змінений залежно від оперативної ситуації в енергосистемі. Важливо зазначити, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технічний процес перемикання черг.

Причини відключень

Відключення світла на Львівщині, як і в інших регіонах, є частиною заходів, спрямованих на зниження навантаження на енергосистему, яка перебуває під великим тиском через високі обсяги споживання електроенергії та різкі коливання попиту. Такі заходи є необхідними для того, щоб запобігти повним знеструмленням і забезпечити стабільну роботу енергетичної мережі.

Що робити під час відключень світла?

Під час відключення електроенергії варто дотримуватись кількох рекомендацій:

Виключати всі електричні прилади, щоб уникнути пошкоджень при відновленні електропостачання.

Використовувати енергоощадні лампи та техніку.

Перевіряти графік відключень за допомогою сервісів на сайті “Львівобленерго” або через Viber-бот, щоб бути в курсі актуальної ситуації.

Як перевірити відключення за адресою?

на сайті “Львівобленерго”, розділ “Чому немає світла?”;

у чат-боті “Львівобленерго” у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті “Львівобленерго” у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті “Львівобленерго Бізнес” у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті “Львівобленерго Бізнес” у Telegram (для юридичних споживачів).

