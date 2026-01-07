У зв’язку з необхідністю стабілізації енергосистеми, у Львові та області 7 січня 2026 року запроводять погодинні відключення електроенергії. Це обмеження торкнеться як побутових споживачів, так і бізнесу та промислових підприємств. Нижче подано детальний графік відключень електрики за районами Львівської області.
Погодинні відключення світла на Львівщині на 7 січня
- 1.1: з 06:00 по 09:30, з 16:30 по 20:00
- 1.2: з 16:30 по 20:00
- 2.1: з 16:30 по 20:00
- 2.2: з 09:30 по 13:00, з 23:30 по 24:00
- 3.1: з 08:00 по 13:00
- 3.2: з 13:00 по 17:00
- 4.1: з 00:00 по 02:30, з 13:00 по 17:00
- 4.2: з 08:00 по 13:00
- 5.1: з 02:30 по 06:00, з 13:00 по 16:30
- 5.2: з 13:00 по 16:30, з 20:00 по 23:30
- 6.1: з 06:00 по 09:30, з 13:00 по 16:30
- 6.2: з 09:30 по 13:00
Цей графік є попереднім і може бути змінений залежно від оперативної ситуації в енергосистемі. Важливо зазначити, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технічний процес перемикання черг.
Причини відключень
Відключення світла на Львівщині, як і в інших регіонах, є частиною заходів, спрямованих на зниження навантаження на енергосистему, яка перебуває під великим тиском через високі обсяги споживання електроенергії та різкі коливання попиту. Такі заходи є необхідними для того, щоб запобігти повним знеструмленням і забезпечити стабільну роботу енергетичної мережі.
Що робити під час відключень світла?
Під час відключення електроенергії варто дотримуватись кількох рекомендацій:
- Виключати всі електричні прилади, щоб уникнути пошкоджень при відновленні електропостачання.
- Використовувати енергоощадні лампи та техніку.
- Перевіряти графік відключень за допомогою сервісів на сайті “Львівобленерго” або через Viber-бот, щоб бути в курсі актуальної ситуації.
Як перевірити відключення за адресою?
- на сайті “Львівобленерго”, розділ “Чому немає світла?”;
- у чат-боті “Львівобленерго” у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті “Львівобленерго” у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті “Львівобленерго Бізнес” у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті “Львівобленерго Бізнес” у Telegram (для юридичних споживачів).
Раніше ми розповідали, як діятимуть графіки відключень світла на Волині 7 січня.