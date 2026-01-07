У зв’язку з напруженою ситуацією в енергосистемі, 7 січня на Волині буде введено обмеження на споживання електроенергії для населення. Погодинні відключення електрики стосуватимуться всіх шести черг.

Також вимикатимуть світло для бізнесу та промислових об’єктів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресцентр “Волиньобленерго“.

Графік відключення світла на Волині на 7 січня

Час відключення та відновлення електропостачання може змінюватися на 20-30 хвилин через технічні особливості процесу перемикання черг. Якщо “Укренерго” скасує обмеження на електропостачання в певні години, загальний час відключень буде коригуватися відповідно.

Детальнішу інформацію про відключення електрики на конкретних адресах можна дізнатися на сайті “Волиньобленерго” або через Viber-бот.

