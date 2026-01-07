Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 7 Січня

Обмеження споживання електроенергії на Волині: графіки відключень на 7 січня

7 січня на Волині вводять обмеження на споживання електроенергії для населення.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає1 хвилина читання
Обмеження споживання електроенергії на Волині: графіки відключень на 7 січня
Обмеження споживання електроенергії на Волині: графіки відключень на 7 січня

У зв’язку з напруженою ситуацією в енергосистемі, 7 січня на Волині буде введено обмеження на споживання електроенергії для населення. Погодинні відключення електрики стосуватимуться всіх шести черг.

Також вимикатимуть світло для бізнесу та промислових об’єктів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресцентр “Волиньобленерго“.

Графік відключення світла на Волині на 7 січня

Обмеження споживання електроенергії на Волині: графіки відключень на 7 січня

Час відключення та відновлення електропостачання може змінюватися на 20-30 хвилин через технічні особливості процесу перемикання черг. Якщо “Укренерго” скасує обмеження на електропостачання в певні години, загальний час відключень буде коригуватися відповідно.

Детальнішу інформацію про відключення електрики на конкретних адресах можна дізнатися на сайті “Волиньобленерго” або через Viber-бот.

Раніше ми розповідали, що на Волині священник МП категорично відмовився хрестити дитину.

Post Views: 7
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.