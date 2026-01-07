“Укрзалізниця” оголосила про розширення пілотного проєкту з доступом до інтернету в поїздах далекого сполучення. Першим маршрутом, де впроваджено нову послугу, став поїзд №95/96 Київ — Рахів, який отримав Wi-Fi у всіх вагонах.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на новину, опубліковану у Telegram-каналі “Укрзалізниці”.

Wi-Fi у всіх вагонах

Тестовий доступ до бездротового інтернету вже доступний для пасажирів усіх вагонів поїзда “Гуцульщина”. Пасажири можуть користуватися безкоштовним Wi-Fi протягом 10 хвилин, що дає змогу перевірити якість з’єднання або надіслати термінові повідомлення.

Вартість доступу до інтернету

Після безкоштовних 10 хвилин, пасажири можуть продовжити користування інтернетом за 120 гривень на добу без обмежень по трафіку. Перші 5 ГБ надаються без обмеження швидкості, що дозволяє комфортно користуватися мережею на довгій подорожі.

Оплатити доступ можна кількома способами:

Онлайн через банківську картку ;

; Apple Pay ;

; Google Pay.

Як працює система?

Інтернет-зв’язок у поїзді забезпечує обладнання Starlink, яке вже було випробувано на дипломатичних рейсах “Укрзалізниці”. Технологія довела свою ефективність в умовах України, зокрема в складних регіонах, де інші способи зв’язку можуть бути ненадійними.

Для забезпечення інтернет-з’єднання на поїзді “Гуцульщина” було встановлено необхідне обладнання без залучення інвестицій від “Укрзалізниці”. Якщо попит на послугу буде стабільним, планується масштабувати проєкт на інші поїзди через прозорий конкурс постачальників.

Масштабування проєкту

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України. Водночас, Міністерство цифрової трансформації України спільно з “Укрзалізницею” вже забезпечило швидкісним інтернетом всі 16 поїздів “Інтерсіті+”.

Порівняння з тарифами від провайдерів

Вартість інтернету в Україні на домашні підключення варіюється в залежності від провайдера:

“Тріолан” — від 90 гривень на місяць (акційна ціна);

— від (акційна ціна); “Київстар” — домашній інтернет + ТВ — перші пів року по 100 гривень , далі — 200 гривень на місяць;

— домашній інтернет + ТВ — перші пів року по , далі — на місяць; “Воля” — інтернет з доступом до ТБ-каналів 100 гривень на місяць (акційна ціна, повна вартість — 150 гривень );

— інтернет з доступом до ТБ-каналів (акційна ціна, повна вартість — ); Vodafone — від 250 гривень на місяць (включає TV-канали);

— від (включає TV-канали); “Ланет” — від 369 гривень на місяць (у пакеті також йде телебачення).

Завдяки Starlink і “Укрзалізниці” пасажири поїздів тепер мають змогу користуватися швидкісним інтернетом під час подорожей, що значно підвищує комфорт та зручність. Послуга вже доступна на деяких маршрутах, і її планується розширяти на інші поїзди, що робить подорожі ще більш приємними для мільйонів українців.

