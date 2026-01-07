У Черкасах та області 7 січня 2026 року будуть діяти погодинні відключення електроенергії, що є частиною заходів, спрямованих на стабілізацію енергетичної системи України. Введення графіків відключень пов’язане з обстрілами критичної інфраструктури РФ, які значно ускладнили роботу енергомережі. Інформацію про графіки погодинних відключень надає пресслужба “Черкасиобленерго”, передає Преса України.

Графік відключень електроенергії

Протягом доби 7 січня для різних районів Черкас і області встановлено конкретні години відключення світла. Ось розклад по чергах:

1.1 : 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

1.2 : 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.1 : 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.2 : 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.1 : 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00

3.2 : 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

4.1 : 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

4.2 : 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

5.1 : 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 : 11:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.1 : 00:00 — 02:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

: 00:00 — 02:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00 6.2: 04:00 — 06:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

Як дізнатися свою чергу

Графіки відключень світла опубліковані на офіційному сайті “Черкасиобленерго”. Вони поділяються на шість черг, і кожен споживач може дізнатися, в якій черзі він знаходиться. Для цього необхідно зайти на розділ “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень” на сайті енергетичної компанії та перевірити свою чергу.

Причини відключень

Графіки відключень були введені через складну ситуацію в енергетичній системі країни, що виникла внаслідок ворожих обстрілів, які пошкодили ключові об’єкти інфраструктури. Відключення проводяться для зменшення навантаження на енергомережу, що дозволяє уникнути масових знеструмлень і забезпечити більш стабільне постачання електроенергії в умовах обмежених ресурсів.

