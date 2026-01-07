Close Menu
Погодинні відключення електрики в Полтавській області 7 січня: актуальний графік

У Полтавській області 7 січня 2026 року будуть діяти погодинні відключення електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы
У Полтавській області 7 січня 2026 року будуть діяти погодинні відключення електроенергії через нестачу потужності в енергосистемі, що виникла внаслідок обстрілів російськими військами критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу “Полтаваобленерго”. Відключення електрики будуть здійснюватися по чергах, і для кожного споживача буде визначено конкретний час відключення в межах його черги.

Графік відключень на 7 січня 2026 року

  • 1 черга, 1 підгрупа:
    • 04:00 – 06:00
    • 10:00 – 13:30
    • 16:00 – 19:30
    • 22:00 – 00:00
  • 1 черга, 2 підгрупа:
    • 04:30 – 07:00
    • 10:30 – 14:00
    • 16:30 – 20:00
    • 22:30 – 00:00
  • 2 черга, 1 підгрупа:
    • 05:00 – 07:30
    • 11:00 – 14:30
    • 17:00 – 20:30
    • 23:00 – 00:00
  • 2 черга, 2 підгрупа:
    • 00:00 – 00:30
    • 05:30 – 09:00
    • 11:30 – 15:00
    • 17:30 – 20:30
    • 23:30 – 00:00
  • 3 черга, 1 підгрупа:
    • 00:00 – 01:00
    • 06:00 – 09:30
    • 12:00 – 15:30
    • 18:00 – 21:00
  • 3 черга, 2 підгрупа:
    • 00:00 – 01:30
    • 06:30 – 10:00
    • 12:30 – 16:00
    • 18:30 – 21:30
  • 4 черга, 1 підгрупа:
    • 00:00 – 02:30
    • 07:00 – 10:30
    • 13:00 – 16:30
    • 19:00 – 22:00
  • 4 черга, 2 підгрупа:
    • 00:30 – 03:30
    • 08:00 – 11:00
    • 13:30 – 17:00
    • 19:30 – 22:30
  • 5 черга, 1 підгрупа:
    • 01:00 – 04:00
    • 08:00 – 11:30
    • 14:00 – 17:30
    • 20:00 – 23:00
  • 5 черга, 2 підгрупа:
    • 02:00 – 04:30
    • 08:30 – 12:00
    • 14:30 – 18:00
    • 20:30 – 23:30
  • 6 черга, 1 підгрупа:
    • 03:00 – 05:00
    • 09:00 – 12:30
    • 15:00 – 18:30
    • 21:00 – 23:30
  • 6 черга, 2 підгрупа:
    • 03:30 – 05:30
    • 09:30 – 13:00
    • 15:30 – 19:00
    • 21:30 – 00:00
Як дізнатися свою чергу

Для того, щоб дізнатися, у якій черзі знаходиться конкретна адреса, можна скористатися онлайн-сервісами на сайті “Полтаваобленерго”. У спеціальному розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень” можна перевірити графік і отримати актуальну інформацію щодо відключень на конкретній адресі.

Чому вимикають світло

Нестача потужності в енергосистемі України виникла через численні обстріли критичної інфраструктури російськими військами. Це призвело до значних пошкоджень енергетичних об’єктів, тому введення погодинних відключень необхідне для зниження навантаження на мережу та забезпечення стабільного енергопостачання для всіх регіонів України.

Також ми розповідали, як працюватимуть графіки відключень електроенергії в Черкасах 7 січня.

