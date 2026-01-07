У Нідерландах запроваджуються нові правила щодо утримання деяких порід домашніх котів. З 1 січня 2026 рокуу цій країні стало незаконним розводити, продавати та купувати котів порід із загнутими вухами (наприклад, Scottish Fold) і безшерстих котів (наприклад, Sphynx). Влада називає це рішення кроком для захисту тварин від страждань, які виникають через селекцію на екстремальні зовнішні ознаки. Про це розповідає Преса України з посиланням на Relocate.

Це перший випадок у світі, коли країна офіційно обмежує обіг певних порід домашніх тварин на державному рівні через проблеми зі здоров’ям, що пов’язані саме з їхніми характеристиками.

Чому саме ці породи під забороною

Учені, ветеринари та захисники тварин уже тривалий час попереджали про ризики, які виникають у деяких селекційних порід через їхню зовнішність. Саме ці ризики стали основою для нормативних змін у Нідерландах.

Основні медичні проблеми:

Коти із загнутими вухами (Scottish Fold) мають генетичну мутацію, що впливає на формування хрящової тканини. У результаті це призводить до деформацій суглобів, хронічного болю, артриту та труднощів руху в подальшому житті тварини.

мають генетичну мутацію, що впливає на формування хрящової тканини. У результаті це призводить до деформацій суглобів, хронічного болю, артриту та труднощів руху в подальшому житті тварини. Безшерсті коти (Sphynx та подібні породи) не мають природного захисного покриву. Їм важче регулювати температуру тіла, вони більш схильні до опіків, переохолодження та шкірних інфекцій. Відсутність вусів також обмежує їхні сенсорні можливості.

не мають природного захисного покриву. Їм важче регулювати температуру тіла, вони більш схильні до опіків, переохолодження та шкірних інфекцій. Відсутність вусів також обмежує їхні сенсорні можливості. Сильне схильнення до дерматологічних, зубних і вушних захворювань у деяких котячих ліній ускладнює догляд і може суттєво знизити якість життя тварини.

Експерти вважають, що селекція на екстремальні ознаки, які не відповідають природним потребам тіла кішки, є етично сумнівною.

Що саме заборонено і які є виключення

Передусім, з 1 січня 2026 року:

Забороняється розводити нові покоління котів із загнутими вухами та безшерстих котів.

нові покоління котів із загнутими вухами та безшерстих котів. Заборонено продавати або купувати таких тварин.

таких тварин. Коти цих порід, що вже знаходяться у власності, повинні бути мікрочиповані та зареєстровані.

та зареєстровані. Вони не можуть брати участь у виставках, конкурсах або офіційних заходах, пов’язаних із породистістю.

Винятки

Ці тварини можуть залишатись у своїх власників до кінця життя за умови:

наявності підтвердженої дати народження до 1 січня 2026 року ;

; наявності мікрочипа з цією датою.

Як це вплине на власників котів

Нові правила можуть викликати питання у людей, які вже мають таких домашніх улюбленців. Власники повинні:

мікрочипувати своїх тварин для підтвердження законного утримання;

своїх тварин для підтвердження законного утримання; не продавати та не дарувати тварин без відповідного дозволу;

забезпечувати догляд відповідно до ветеринарних рекомендацій.

За порушення закону передбачено адміністративні штрафи.

Чи можуть подібні заборони з’явитися в Україні

Наразі в Україні немає аналогічних законодавчих заборон на розведення чи утримання певних порід котів. Українські закони про захист тварин передбачають загальні норми щодо добробуту та заборони жорстокого поводження, але не містять конкретного переліку порід, яких не можна мати вдома.

Зараз питання регулювання селекції та розведення породистих тварин в Україні залишаються під управлінням заводчиків, клубів порід та громадських ініціатив. Однак дискусії про етичні аспекти селекції тривають і можуть впливати на майбутні зміни у законодавстві.

Що радять ветеринари

Багато ветеринарів рекомендують потенційним власникам котів:

Уважно вивчати стан здоров’я майбутнього улюбленця, а не лише його зовнішність. Обирати породи з мінімальними генетичними ризиками. Забезпечувати регулярний ветеринарний догляд, особливо якщо тварина має особливі фізіологічні потреби.

Це важливо для того, щоб життя тварини було якомога довшим і якіснішим, незалежно від породи.

