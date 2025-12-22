Новий український серіал «Обмежено придатні» готується стати однією з найобговорюваніших прем’єр сезону. Це восьмисерійна комедійна драма, створена спільно телеканалом СТБ та продакшн‑компанією Solar Media Entertainment, яка розповідає про те, як війна змінила життя звичайних людей і їхніх родин. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Телеканал СТБ.

Коли і де вийде перша серія

Прем’єра першої серії серіалу «Обмежено придатні» відбудеться 22 грудня 2025 року о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ. Першу серію можна буде переглянути в прямому ефірі, а також онлайн на офіційному сайті СТБ у розділі серіалу.

Після телетрансляції перша серія також з’явиться онлайн, де її зможуть подивитися глядачі в зручний для себе час. Пізніше весь сезон стане доступним на платформах відео на вимогу, таких як MEGOGO.

Про що серіал «Обмежено придатні»

«Обмежено придатні» — це історія про життя, яке війна змінила, але не зламала. Серіал зосереджений на повсякденних переживаннях звичайних українських родин, їхніх складних виборах, змінах у стосунках, внутрішньому світі та надіях на майбутнє в новій реальності.

Це глибока й водночас легка історія, яка показує, як люди, які опинилися в непростих обставинах, знаходять у собі сили сміятися, любити і продовжувати жити. Серіал торкається тем сімейних зв’язків, емоційних коливань, побутових ситуацій і здатності не втратити себе, навіть коли світ навколо суттєво змінився.

Історія та творчий підхід

Режисером серіалу є Аркадій Непиталюк, відомий за такими проєктами, як «Уроки толерантності», «Припутні» і «І будуть люди». Його підхід поєднує драматичні теми з елементами самоіронії й легкого гумору, що дозволяє глядачеві краще переживати складні моменти.

Сюжет не зосереджений на фронтових подіях, а більшою мірою розкриває життя родини, де кожен персонаж переживає війну по‑своєму — іноді розгублено, іноді смішно, але завжди щиро. Саме такі історії роблять серіал близьким і впізнаваним для багатьох українських глядачів.

Головні ролі виконують зіркові актори, серед яких Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга та інші.

Прем’єра серіалу «Обмежено придатні» — це важлива подія в українському телесеріальному сезоні 2025 року, яка пропонує не лише розважальний контент, а й історії, що резонують з кожним, хто пережив трансформацію свого життя в умовах війни.

