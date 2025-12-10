Хрещення Господнє — одне з найважливіших свят у православному церковному календарі, яке є неперехідним. Це означає, що воно відзначається щороку в одну й ту саму дату, без змін. У 2026 році Хрещення Господнє припадає на 6 січня, і саме ця дата буде відзначена у Православній Церкві України (ПЦУ). Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Коли святкувати Хрещення Господнє у 2026 році?

Православна Церква України використовує новоюліанський календар, перехід на який відбувся ще у 2023 році. Цей календар вважається більш точним і досконалим порівняно з юліанським та григоріанським календарями, оскільки він краще відповідає астрономічним подіям.

До цього, за старим юліанським календарем, Хрещення Господнє святкували 19 січня. Однак після переходу на новий стиль всі неперехідні свята, які відзначаються у фіксовані дати, змістилися на 13 днів раніше. Тому у 2026 році Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (також відоме як Водохреще) відзначатиметься 6 січня.

Чому 6 січня згадується також як Святе Богоявлення?

6 січня за новоюліанським календарем святкується не лише Хрещення Господнє, а й Богоявлення. Пояснення цього можна знайти у Священному Писанні.

Згідно з євангельською подією, саме під час Хрещення Ісуса Христа у водах Йордану Бог уперше явив Себе у трьох іпостасях:

як Бог-Отець, що промовив з небес: “Це є Син Мій Улюблений, в Ньому Моє благовоління”;

як Бог-Син, який прийняв хрещення;

як Бог-Дух Святий, який зійшов на Нього у вигляді голуба.

Цей момент символізує відкрите явлення Пресвятої Трійці. Ісус Христос, після трьох десятиліть життя у Назареті, вперше відкривається людям, що стає важливою частиною Богоявлення. Це є моментом явлення Бога світу через його Сина.

З цієї причини свято отримало дві назви: Хрещення Господнє — через саму подію хрещення Спасителя, і Богоявлення — як прояв Божої трійці.

6 січня 2026 року для православних християн в Україні буде святковим та важливим днем — Хрещення Господнє та Богоявлення. Це свято нагадує про важливий момент у християнській вірі — явлення Бога у трьох іпостасях та відкриття Ісуса Христа для світу.

