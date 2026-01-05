Close Menu
Відключення електроенергії у Хмельницькій області 5 січня: актуальний графік

Сьогодні, 5 січня, на Хмельниччині діятиме графік погодинних відключень електроенергії.
Сьогодні, 5 січня, на Хмельниччині діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть почергово впродовж дня — з 06:00 до 21:00. Відключення відбуватимуться за визначеними чергами відповідно до затвердженого розкладу. Про введення такого режиму повідомили у «Хмельницькобленерго», передає Преса України.

Графік відключення світла на Хмельниччині на 5 січня

У компанії зазначили, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Як пояснюють енергетики, у разі потреби оператор системи передачі має право змінювати як обсяг, так і час обмежень. Це пов’язано з оперативною обстановкою в об’єднаній енергетичній системі України та необхідністю швидко реагувати на зміни навантаження. Відповідне застереження оприлюднили в офіційному повідомленні.

Щоб правильно орієнтуватися в обмеженнях, мешканцям радять заздалегідь перевірити свою підчергу. Зробити це можна на сайті енергокомпанії у розділі «Погодинні відключення», де розміщують актуальні дані. Також є можливість швидко дізнатися причину відключення і прогнозований час відновлення електропостачання через чат-боти у Viber та Telegram. Окремо для користувачів доступні інструменти «Відключення за адресою» та «Актуальні відключення», які допомагають відстежувати зміни в режимі реального часу.

Раніше ми розповідали, що на Миколаївщині 5 січня також діятимуть графіки відключення електроенергії.

