У Миколаївській області в понеділок, 5 січня, діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Обмеження планують застосовувати впродовж дня — з 06:00 ранку до 21:00 вечора.

Причиною таких заходів стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних та дронових ударів з боку РФ. Про запровадження графіків повідомляє Преса України з посиланням на АТ «Миколаївобленерго».

Графік відключення електроенергії на Миколаївщині на 5 січня

1.1 — 10:30 – 14:00;

1.2 — 05:30 – 07:00; 14:00 – 17:30;

2.1 — 10:30 – 14:00;

2.2 — 17:30 – 21:00;

3.1 — 07:30 – 10:30;

3.2 — 07:30 – 10:30; 14:00 – 17:30;

4.1 — 14:00 – 18:30;

4.2 — 07:00 – 10:30; 14:00 – 17:30;

5.1 — 07:00 – 10:30; 14:00 – 17:30;

5.2 — 10:30 – 14:00;

6.1 — 05:30 – 07:00; 17:30 – 21:00;

6.2 — 10:30 – 14:00; 17:30 – 21:00.

В енергокомпанії уточнили, що «час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години)».

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому графіки можуть коригуватися. Актуальну інформацію щодо конкретних адрес жителям області радять перевіряти безпосередньо на офіційному сайті обленерго.

