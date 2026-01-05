У Черкасах і по всій області 5 січня протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть відповідно до визначених черг і підчерг, тому час відсутності світла відрізнятиметься залежно від адреси. Такі заходи пов’язані зі напруженою ситуацією в енергосистемі України, яка ускладнилася через обстріли РФ об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго». Енергетики наголошують, що графіки вводять для стабілізації роботи мережі та зменшення ризику аварій.

Графік відключень світла на Черкащині на 5 січня

1.1 00:00 — 02:00, 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00;

1.2 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

2.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00, 22:00 — 24:00;

2.2 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

3.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

3.2 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00;

4.1 09:00 — 12:00, 16:00 — 18:00;

4.2 08:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00;

5.1 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00;

5.2 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00;

6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00;

6.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00.

У компанії повідомили, що графіки погодинних відключень оприлюднені на офіційному сайті «Черкасиобленерго». Зазначається, що система включає шість черг, а кожен споживач може визначити свою чергу після перегляду опублікованого переліку. Для цього потрібно зайти у відповідний розділ, де вказані графіки та перелік черг погодинних відключень. Там же можна знайти актуальні оновлення та уточнення, якщо в енергосистемі відбудуться зміни. Енергетики радять періодично перевіряти інформацію, щоб оперативно реагувати на коригування графіків.

