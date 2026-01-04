Міністерство освіти і науки України затвердило список закладів вищої освіти, де можна зареєструватися на так званий “нульовий курс”, що є частиною експериментального проєкту для підготовки абітурієнтів до національного мультипредметного тесту (НМТ). Про те, як вступити на “нульовий курс” в Україні та заклади вищої освіти, які беруть участь в експериментальному проекті, розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Основна інформація про “нульовий курс”

Згідно з інформацією МОН, ця ініціатива, яку підтримав президент України, передбачає зимовий вступ на спеціальне підготовче відділення в університетах. Цей експериментальний проект, названий “Відкритий шлях до вищої освіти”, охоплює підготовку на 3-6 місяців, зокрема на курсах для абітурієнтів, що допомагають підготуватися до НМТ.

Вже з початку 2026 року університети відкривають набір на ці курси, які включатимуть такі предмети:

українська мова;

математика;

історія України;

один додатковий предмет на вибір (іноземна мова, природничі дисципліни або література).

Викладання проводиться в аудиторному або дистанційному форматах, кожен предмет включає по 90 годин навчання.

Як “нульовий курс” допоможе вступникам

Ті, хто завершить курс в обраному університеті, отримають до 15 додаткових балів, які будуть зараховані при вступі на перший курс цього ж навчального закладу, залежно від спеціальності.

Важливо вибрати університет вже зараз, оскільки підготовче відділення є фактично “нульовим курсом”, і воно допоможе абітурієнтам краще підготуватися до вступу.

Перелік університетів, де можна зареєструватися на “нульовий курс”

“Нульовий курс” запроваджено у 45 університетах України. Нижче наведено повний список вишів, де можна пройти підготовку:

Сумський національний аграрний університет Національний університет біоресурсів і природокористування України Чорноморський національний університет імені Петра Могили Національний університет “Львівська політехніка” Національний університет водного господарства та природокористування Харківський національний університет радіоелектроніки Український державний університет науки і технологій Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Волинський національний університет імені Лесі Українки Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Одеський національний технологічний університет Національний лісотехнічний університет України Західноукраїнський національний університет Національний університет “Запорізька політехніка” Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Донецький національний технічний університет Центральноукраїнський національний технічний університет Вінницький національний технічний університет Херсонський державний університет Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Державний торговельно-економічний університет Київський авіаційний інститут Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Поліський національний університет Львівський національний університет імені Івана Франка Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Приазовський державний технічний університет Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Черкаський державний технологічний університет Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Запорізький національний університет Маріупольський державний університет Харківський національний автомобільно-дорожній університет Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Полтавський державний аграрний університет Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ці університети вже активно працюють з абітурієнтами і надають можливості для тих, хто бажає підготуватися до вступу на вищі курси.

