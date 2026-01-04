Міністерство освіти і науки України затвердило список закладів вищої освіти, де можна зареєструватися на так званий “нульовий курс”, що є частиною експериментального проєкту для підготовки абітурієнтів до національного мультипредметного тесту (НМТ). Про те, як вступити на “нульовий курс” в Україні та заклади вищої освіти, які беруть участь в експериментальному проекті, розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.
Основна інформація про “нульовий курс”
Згідно з інформацією МОН, ця ініціатива, яку підтримав президент України, передбачає зимовий вступ на спеціальне підготовче відділення в університетах. Цей експериментальний проект, названий “Відкритий шлях до вищої освіти”, охоплює підготовку на 3-6 місяців, зокрема на курсах для абітурієнтів, що допомагають підготуватися до НМТ.
Вже з початку 2026 року університети відкривають набір на ці курси, які включатимуть такі предмети:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- один додатковий предмет на вибір (іноземна мова, природничі дисципліни або література).
Викладання проводиться в аудиторному або дистанційному форматах, кожен предмет включає по 90 годин навчання.
Як “нульовий курс” допоможе вступникам
Ті, хто завершить курс в обраному університеті, отримають до 15 додаткових балів, які будуть зараховані при вступі на перший курс цього ж навчального закладу, залежно від спеціальності.
Важливо вибрати університет вже зараз, оскільки підготовче відділення є фактично “нульовим курсом”, і воно допоможе абітурієнтам краще підготуватися до вступу.
Перелік університетів, де можна зареєструватися на “нульовий курс”
“Нульовий курс” запроваджено у 45 університетах України. Нижче наведено повний список вишів, де можна пройти підготовку:
- Сумський національний аграрний університет
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили
- Національний університет “Львівська політехніка”
- Національний університет водного господарства та природокористування
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Український державний університет науки і технологій
- Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
- Волинський національний університет імені Лесі Українки
- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
- Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
- Одеський національний технологічний університет
- Національний лісотехнічний університет України
- Західноукраїнський національний університет
- Національний університет “Запорізька політехніка”
- Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
- Донецький національний технічний університет
- Центральноукраїнський національний технічний університет
- Вінницький національний технічний університет
- Херсонський державний університет
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
- Державний торговельно-економічний університет
- Київський авіаційний інститут
- Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка
- Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка
- Поліський національний університет
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
- Приазовський державний технічний університет
- Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
- Черкаський державний технологічний університет
- Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
- Запорізький національний університет
- Маріупольський державний університет
- Харківський національний автомобільно-дорожній університет
- Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
- Полтавський державний аграрний університет
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ці університети вже активно працюють з абітурієнтами і надають можливості для тих, хто бажає підготуватися до вступу на вищі курси.
