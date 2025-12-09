З вересня 2026 року студенти університетів і коледжів отримуватимуть значно більші стипендії. Відповідно до нового Держбюджету, на академічні та іменні стипендії буде виділено 6,6 млрд грн — на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Міністерство фінансів у Telegram.

Як зміняться стипендії з 2026 року

Основні зміни:

Університети : всі види стипендій, від мінімальної академічної до президентської та галузевих, зростуть вдвічі.

: всі види стипендій, від мінімальної академічної до президентської та галузевих, зростуть вдвічі. Коледжі: підвищення відбудеться для мінімальних, підвищених, галузевих та іменних стипендій.

За словами Міністерства освіти і науки, базова стипендія для студентів університетів збільшиться вдвічі і становитиме 4000 грн. Що стосується коледжів, то базова стипендія зросте з 1510 грн до 3020 грн. Найбільші виплати будуть за президентську стипендію — 15 200 грн у коледжах та 20 000 грн в університетах.

У МОН підкреслюють, що підвищення стипендій є важливим кроком для інвестування в майбутнє молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання до отримання якісної освіти в Україні.

Раніше ми розповідали про ТОП-5 літніх вакансій для студентів з високими зарплатами.