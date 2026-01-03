Сьогодні, 3 січня, на Житомирщині буде застосовано погодинні відключення електроенергії. В залежності від ситуації в енергосистемі, графік може коригуватися протягом дня.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу компанії “Житомиробленерго“.

На 08:30 ранку 3 січня “Житомиробленерго” зазначає, що згідно з розпорядженням НЕК “Укренерго”, на території області для побутових споживачів буде введено режим погодинних відключень для 1,5 черги, що виглядає так:

з 08:00 до 14:00 — вимкнення електроенергії для однієї черги;

з 14:00 до 19:00 — вимкнення електроенергії для 1,5 черги;

з 19:00 до 22:00 — вимкнення електроенергії для однієї черги;

з 22:00 до 24:00 — вимкнення електроенергії для 0,5 черги.

Графіки відключень електроенергії містять шість черг та 12 підчерг, і вони опубліковані на офіційному сайті “Житомиробленерго”. Перевіривши графік, споживачі можуть дізнатися, в якій черзі та підчерзі вони перебувають і коли у них відбудеться вимкнення електрики.

Крім того, для промислових споживачів на 3 січня також діятимуть обмеження потужності з 00:00 до 24:00.

Оновлений графік можна переглянути на сайті “Житомиробленерго”.

Раніше ми розповідали, що на Житомирщині чоловік убив свою родину, а потім застрелився.