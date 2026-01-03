Close Menu
Актуально
Підписатися
Субота, 3 Січня

Як на Житомирщині працюють погодинні відключення електроенергії 3 січня

Сьогодні, 3 січня, на Житомирщині буде застосовано погодинні відключення електроенергії.
Дяченко Олена  Украина Коментарів немає1 хвилина читання
Як на Житомирщині працюють погодинні відключення електроенергії 3 січня
Як на Житомирщині працюють погодинні відключення електроенергії 3 січня

Сьогодні, 3 січня, на Житомирщині буде застосовано погодинні відключення електроенергії. В залежності від ситуації в енергосистемі, графік може коригуватися протягом дня.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу компанії “Житомиробленерго“.

На 08:30 ранку 3 січня “Житомиробленерго” зазначає, що згідно з розпорядженням НЕК “Укренерго”, на території області для побутових споживачів буде введено режим погодинних відключень для 1,5 черги, що виглядає так:

  • з 08:00 до 14:00 — вимкнення електроенергії для однієї черги;
  • з 14:00 до 19:00 — вимкнення електроенергії для 1,5 черги;
  • з 19:00 до 22:00 — вимкнення електроенергії для однієї черги;
  • з 22:00 до 24:00 — вимкнення електроенергії для 0,5 черги.
Як на Житомирщині працюють погодинні відключення електроенергії 3 січня

Графіки відключень електроенергії містять шість черг та 12 підчерг, і вони опубліковані на офіційному сайті “Житомиробленерго”. Перевіривши графік, споживачі можуть дізнатися, в якій черзі та підчерзі вони перебувають і коли у них відбудеться вимкнення електрики.

Крім того, для промислових споживачів на 3 січня також діятимуть обмеження потужності з 00:00 до 24:00.

Оновлений графік можна переглянути на сайті “Житомиробленерго”.

Раніше ми розповідали, що на Житомирщині чоловік убив свою родину, а потім застрелився.

Post Views: 15
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.