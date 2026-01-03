Після фіналу шоу, де актор Тарас Цимбалюк обрав Надін Головчук і вручив їй каблучку, пара намагалася продовжити стосунки в реальному житті. Вони бачилися поза камерами, зокрема Надін приїжджала до Тараса на гастролі, але контакти були рідкісними через завантажений графік актора та інші обставини життя після проєкту. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

У спеціальному випуску «Холостяк. Життя після проєкту» Тарас прямо відповів на питання ведучого, чи вони зараз разом, і сказав: «Ми не разом». Цю інформацію підтвердили обидва — і Цимбалюк, і Надін.

За їхніми словами, після шоу вони намагалися зберегти стосунки, але все частіші розлуки, емоційне вигоряння і дистанція призвели до того, що пара зрозуміла: штучно «розкручувати» їхні стосунки не має сенсу.

Надін також зізналася, що після участі в шоу була емоційно виснажена і їй важко було підтримувати зв’язок, відкритися і будувати стосунки. Ці фактори теж вплинули на їхній розрив.

Поки що ні Тарас, ні Надін не підтверджують романтичних стосунків у новому році, і кожен з них нині зосереджений на власному житті та кар’єрі.

