З 1 січня 2026 року в Україні вступили в силу нові ставки пенсійного збору, який сплачують при першій державній реєстрації легкових автомобілів. Зміни пов’язані з підвищенням прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє Преса України із посиланням на Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

Як визначається розмір збору

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3328 гривень. Цей показник є основою для розрахунку пенсійного збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при реєстрації автомобіля.

Розмір пенсійного збору залежить від вартості легкового автомобіля та кількості прожиткових мінімумів.

Ставки пенсійного збору на 2026 рік

У 2026 році застосовуються такі ставки пенсійного збору:

3% — якщо вартість автомобіля не перевищує 165 прожиткових мінімумів;

4% — якщо вартість перевищує 165, але не більше 290 прожиткових мінімумів;

5% — якщо вартість перевищує 290 прожиткових мінімумів.

У грошовому еквіваленті (без урахування ПДВ) це виглядає так:

до 549 120 гривень — 3%;

понад 549 120 гривень, але не більше 965 120 гривень — 4%;

понад 965 120 гривень — 5%.

Які автомобілі підлягають оподаткуванню

Пенсійний збір сплачується незалежно від того, чи є автомобіль новим чи вживаним, якщо він реєструється в Україні вперше.

Об’єктом оподаткування є вартість авто, зазначена в таких документах:

договорі купівлі-продажу або міни;

вантажно-митній декларації;

акті експертної оцінки;

інших документах, що підтверджують вартість транспортного засобу.

Хто звільняється від сплати пенсійного збору

Згідно з новими правилами, від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації звільняються легкові автомобілі, що оснащені виключно електричними двигунами (одним або кількома).

У сервісному центрі МВС радять водіям враховувати ці зміни при плануванні покупки автомобіля у 2026 році.

