З 1 січня 2026 року українські абоненти операторів Київстар, Vodafone та lifecell отримають нову можливість користуватися мобільним зв’язком, SMS і мобільним інтернетом у всіх 27 країнах Європейського Союзу за тими ж тарифами, що і в Україні, без додаткових роумінгових зборів.

Це важлива зміна, яка є результатом інтеграції України в загальноєвропейську зону Roam Like at Home (“Роумінг як вдома”). Завдяки цьому рішенням, Україна стане першою країною, яка не є членом ЄС та Європейської економічної зони, і на яку буде поширено такий роумінг. Про це розповідає Преса України з посиланням на УНІАН.

Історичне рішення про інтеграцію в роумінгову зону ЄС

Це рішення є знаковим для розвитку цифрових та економічних зв’язків між Україною та Євросоюзом. Згідно з новими правилами, українці, перебуваючи в країнах ЄС, зможуть користуватися мобільним зв’язком та інтернетом без додаткової плати за роумінг. Також громадяни ЄС, перебуваючи в Україні, зможуть використовувати свої мобільні тарифи без додаткових зборів. Усі умови роумінгу будуть однаковими для всіх 27 країн ЄС, що забезпечить безперешкодне спілкування.

Зміни для користувачів мобільного зв’язку

З 1 січня 2026 року українці, які подорожують до ЄС, зможуть користуватися мобільним зв’язком та інтернетом за внутрішніми тарифами, без додаткових витрат на роумінг. Водночас, для громадян ЄС, що перебувають в Україні, умови будуть аналогічними.

Як зазначають у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), раніше для користування роумінгом абонентам доводилося окремо підключати платний роумінг. Тепер роумінг буде включений до більшості тарифних пакетів за замовчуванням, що значно спростить використання мобільного зв’язку під час поїздок.

Мобільний інтернет та умови для безлімітних тарифів

Для голосових дзвінків та SMS умови роумінгу будуть однаковими з домашніми тарифами. Єдине обмеження може стосуватися мобільного інтернету: якщо абоненти користуються безлімітними тарифами, оператори можуть застосовувати принцип fair use — обмежувати обсяг інтернет-трафіку, щоб запобігти його постійному використанню за кордоном.

Однак, як наголошують у НКЕК, обсяг наданих гігабайтів буде достатнім для повноцінного користування мобільним зв’язком під час поїздки.

Інтеграція в загальноєвропейський роумінг: політичний та правовий контекст

Інтеграція України в роумінгову зону ЄС стала результатом ряду рішень. У червні 2025 року Європейська комісія офіційно запропонувала включити Україну до зони роумінгу ЄС з 1 січня 2026 року, при умові виконання технічних і регуляторних вимог. У липні 2025 року Рада ЄС ухвалила рішення про приєднання України до режиму Roam Like at Home.

Протягом 2025 року Україна здійснила необхідні реформи в телекомунікаційній сфері, приведши національне законодавство у відповідність до стандартів ЄС у цій галузі.

Вплив на українців, що постійно перебувають у ЄС

Це нововведення стосується не лише туристів чи тимчасових мандрівників, але й українців, які перебувають у ЄС на підставі тимчасового захисту та продовжують користуватися українськими SIM-картами. Згідно з даними НКЕК, наразі на території ЄС перебуває близько 3 мільйонів українських SIM-карт, з яких понад мільйон активно використовуються.

Інтеграція з іншими країнами

З 1 січня 2026 року до зони Roam Like at Home також приєднається Молдова, що забезпечить аналогічні умови для молдовських та європейських абонентів.

Такі кроки є частиною стратегії з поглиблення економічних і цифрових зв’язків між ЄС та державами-партнерами.

Тарифні зміни всередині України

У НКЕК наголошують, що впровадження режиму Roam Like at Home не призведе до підвищення тарифів на мобільний зв’язок в Україні. Цінова політика операторів, як зазначають у регуляторі, залежить від витрат на підтримання і відновлення інфраструктури. Мобільні оператори також заявляють, що зміни тарифних умов у рамках інтеграції в роумінговий простір ЄС не передбачають підвищення вартості послуг для українських абонентів.

