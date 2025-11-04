Європейський Союз запускає систему обліку перетинів кордону EES (Entry/Exit System), яка фіксуватиме дані всіх іноземців, що в’їжджають до Шенгенської зони або виїжджають з неї, зокрема й громадян України. Водночас перед поїздкою до країн ЄС вимагати додаткові документи не планують — порядок в’їзду в рамках безвізу зберігається, а зміни стосуються способу реєстрації мандрівників на кордоні. Про це розповідає Преса України з посилання інтерв’ю РБК-Україна речника Держприкордонслужби Андрія Демченко.

Без нових документів, але з біометрією

Як пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, українцям не доведеться оформлювати жодних нових довідок чи дозволів. Натомість прикордонні служби вноситимуть до баз даних біометричні параметри — відбитки пальців і зображення обличчя — разом із паспортними даними та інформацією про факт перетину кордону. Такий підхід покликаний унеможливити використання підроблених документів і прискорити проходження контролю завдяки автоматизованій перевірці записів.

Що варто знати українцям

Правила перебування не змінюються: українці й надалі можуть залишатися на території країн ЄС до 90 днів протягом кожних 180 днів у межах безвізового режиму. Для в’їзду необхідний чинний біометричний закордонний паспорт. За інформацією суміжних держав, відбитки пальців у дітей до 12 років брати не будуть, але фотографування обличчя здійснюватимуть для всіх категорій подорожніх. Внесені до EES дані використовуватимуться виключно для прикордонного контролю та дотримання міграційних правил.

Коли запровадять платний в’їзд до ЄС

Окремо обговорюється можливе запровадження платної авторизації для безвізових подорожей у майбутньому, однак наразі ця норма не діє. Термін старту механізму ще не визначено: Європейський Союз кілька разів переносив його впровадження, і остаточне рішення щодо запуску та умов ухвалюватиметься на рівні інституцій ЄС. До моменту офіційного оголошення будь-які платежі за сам факт в’їзду для громадян України не передбачаються.

