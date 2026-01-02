У січні 2026 року Земля кілька разів опиниться під впливом геомагнітних бур різної сили. Найбільше незручностей традиційно викликають різкі зміни, оскільки саме вони значно більше впливають на самопочуття. Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, що таке магнітні бурі, як вони впливають на здоровʼя та ділиться прогнозом на 2-3 січня.

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі — це природні явища, які виникають через вплив сонячної активності на Землю. Коли на Сонці відбуваються потужні вибухи, вони викидають величезну кількість заряджених частинок, які, потрапляючи в атмосферу Землі, взаємодіють з її магнітним полем. Це призводить до порушень у магнітосфері, створюючи магнітні бурі. Такі бурі можуть бути слабкими або сильними в залежності від інтенсивності сонячного викиду.

Прогноз на 2-3 січня 2026 року

Згідно з прогнозами, на 2-3 січня 2026 року очікується помірна активність Сонця. Магнітна буря досягне свого піку в п’ятницю, 2 січня, і продовжиться до ранку 3 січня. Це буде буря середньої потужності з можливими сплесками до рівня Кр-5 (червоний рівень), що означає сильний вплив на людей, чутливих до змін магнітного поля.

Як виникають магнітні бурі?

Основною причиною виникнення магнітних бур є сонячний вітер, що складається з потоків заряджених частинок, викинутих під час сонячних вибухів. Ці потоки часток досягають Землі, де взаємодіють з її магнітним полем. Коли сонячний вітер є надто потужним, він може порушити нормальну роботу магнітного поля Землі, викликаючи сильні коливання, які ми відчуваємо як магнітні бурі.

Під час магнітної бурі, Земля «відчуває» зміну в своєму магнітному полі, що може викликати порушення в роботі супутників, навігаційних систем, а також впливати на здоров’я людини.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я?

Магнітні бурі можуть впливати на здоров’я людини, особливо на тих, хто має підвищену чутливість до змін зовнішнього середовища. Це явище може призводити до ряду неприємних симптомів, таких як:

Головний біль і мігрень

Підвищена втома і слабкість

Порушення сну і безсоння

Погіршення настрою, депресія або тривожність

Розлади серцево-судинної системи

Люди, які страждають від хронічних захворювань, особливо серцево-судинних або нервових, можуть відчути погіршення свого стану під час магнітних бур. Це обумовлено тим, що зміни в магнітному полі можуть впливати на кров’яний тиск, роботу серця та нервову систему.

Кому слід бути обережними під час магнітних бур?

Люди з серцево-судинними захворюваннями

Магнітні бурі можуть підвищувати артеріальний тиск і погіршувати стан людей з гіпертонією або іншими захворюваннями серця. Метеозалежні люди

Ті, хто чутливий до змін погоди, можуть відчувати ще більшу неприємність під час магнітних бур. Люди з нервовими захворюваннями

У деяких людей зміни в магнітному полі можуть спричиняти розлади нервової системи, що проявляється в стресі, тривожності та нервозності. Пожилі люди та вагітні жінки

Із віком організм стає менш стійким до зовнішніх впливів, а під час вагітності можуть виникати додаткові ризики для здоров’я через зміни в навколишньому середовищі.

Як захиститися від впливу магнітних бур?

Дотримуйтесь режиму дня

Під час магнітних бур важливо дотримуватися правильного режиму сну. Це допоможе знизити рівень стресу і підтримати баланс енергії в організмі. Зменшіть фізичні навантаження

У цей період варто уникати важких фізичних вправ, щоб не перевантажувати серце та організм загалом. Слідкуйте за своїм здоров’ям

Регулярно вимірюйте артеріальний тиск і, якщо необхідно, зверніться до лікаря для корекції лікування, якщо відчуваєте погіршення самопочуття. Знижуйте рівень стресу

Під час магнітних бур намагайтеся уникати стресових ситуацій. Техніки релаксації, такі як йога або медитація, можуть допомогти зберегти спокій. Харчуйтесь правильно

Збалансоване харчування з достатнім рівнем вітамінів і мінералів допоможе підтримати нервову систему.

