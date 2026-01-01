Після святкового застілля багато людей інстинктивно звертаються до чашки міцної кави, сподіваючись подолати наслідки безсонної ночі. Однак варто знати, що кава після алкоголю може не тільки не допомогти, а й посилити неприємні симптоми, з якими стикаються багато хто після святкувань.

Алкоголь і кава: подвійний удар по зневодненню

Алкоголь має сечогінний ефект і виводить з організму не лише рідину, але й електроліти. Кофеїн також стимулює виділення сечі, що посилює цей процес. Тому після вживання алкоголю кава тільки погіршує ситуацію, збільшуючи зневоднення організму, яке і є основною причиною таких неприємних симптомів, як головний біль, сухість у роті та слабкість.

Кофеїн не прискорює процес виведення алкоголю з організму

Багато людей вважають, що кава допомагає швидше “протверезіти”, однак це є лише міфом. Кофеїн не має жодного впливу на швидкість розщеплення алкоголю в печінці. Хоча кава може тимчасово підвищити енергію та бадьорість, токсини залишаються в організмі, що створює ілюзію покращення самопочуття, але насправді стан не змінюється.

Ризик подразнення шлунка і нудоти

Після вживання алкоголю слизова оболонка шлунка запалена і чутлива. Кава стимулює вироблення шлункового соку, що може спричинити печію, нудоту або біль у животі, особливо якщо пити її натщесерце. Для шлунка це справжній стрес, що може погіршити загальний стан.

Стрибки артеріального тиску і прискорене серцебиття

Алкоголь і кофеїн мають різний вплив на серцево-судинну систему, але їх комбінація після застілля може призвести до прискореного серцебиття, тремтіння в руках і тривоги. Для людей, чутливих до змін тиску, це може стати причиною ще більшого погіршення самопочуття.

Що краще пити зранку після застілля?

Замість кави лікарі рекомендують почати ранок з простого пиття води або напоїв, які містять електроліти. Це може бути мінеральна вода без газу, легкий бульйон або теплий трав’яний чай. Важливо також відновити водний баланс організму. Каву варто пити лише через кілька годин після їжі, коли організм відновить свою гідратацію.

Хоча кава — це популярний спосіб “прокинутися” після святкової ночі, вона може лише погіршити самопочуття після вживання алкоголю. Щоб відновити сили і добре почуватися, обирайте більш здорові альтернативи — воду, чай чи легкий бульйон.

