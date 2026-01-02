Close Menu
П’ятниця, 2 Січня

Повний графік погодинних відключень електроенергії на 2 січня в Запоріжжі та області

2 січня в Запоріжжі та області будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії.
Сьогодні, 2 січня, в Запоріжжі та області будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення триватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу АТ “Запоріжжяобленерго“.

Орієнтовні години відключення електропостачання на 2 січня (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 – 20:00
  • 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30
  • 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30
  • 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00
  • 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 — 20:00
  • 4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 5.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 5.2: 00:00 – 02:00, 15:00 – 20:00
  • 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 6.2: 01:30 – 06:30, 19:30 – 24:00

Стабілізаційні відключення світла – це необхідний захід для стабілізації енергетичної ситуації в регіоні. Мешканці та підприємства повинні бути готові до тимчасових відключень світла в зазначені години.

Перелік адрес, які підпадають під погодинні відключення, можна знайти на офіційному сайті компанії або за спеціальним посиланням.

