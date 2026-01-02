Close Menu
П'ятниця, 2 Січня

2 січня на території Харківської області з будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії.
Погодинні відключення електропостачання на Харківщині 2 січня: актуальний графік по чергах

В пʼятницю, 2 січня, на території Харківської області з 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу “Харківобленерго“.

Орієнтовні години відключення електропостачання по чергах та підчергах з урахуванням часу на перемикання:

  • 1.1 — 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;
  • 1.2 — 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;
  • 2.1 — 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00;
  • 2.2 — 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00;
  • 3.1 — 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00;
  • 3.2 — 03:00-06:30; 10:00-17:00;
  • 4.1 — 03:00-06:30; 13:30-17:00;
  • 4.2 — 03:00-06:30; 13:30-17:00;
  • 5.1 — 06:30-10:00; 16:00-20:30;
  • 5.2 — 06:30-10:00; 13:30-20:30;
  • 6.1 — 06:30-10:00; 17:00-20:30;
  • 6.2 — 06:30-10:00; 17:00-20:30.

Детальний список адрес за чергами можна знайти за посиланням.

Для підприємств і бізнесу Харківської області в цей день з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності.

Раніше ми розповідали, що у Харкові перейменували майже сотню вулиць.

