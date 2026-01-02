В пʼятницю, 2 січня, на території Харківської області з 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу “Харківобленерго“.

Орієнтовні години відключення електропостачання по чергах та підчергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 — 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;

1.2 — 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;

2.1 — 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00;

2.2 — 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00;

3.1 — 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00;

3.2 — 03:00-06:30; 10:00-17:00;

4.1 — 03:00-06:30; 13:30-17:00;

4.2 — 03:00-06:30; 13:30-17:00;

5.1 — 06:30-10:00; 16:00-20:30;

5.2 — 06:30-10:00; 13:30-20:30;

6.1 — 06:30-10:00; 17:00-20:30;

6.2 — 06:30-10:00; 17:00-20:30.

Детальний список адрес за чергами можна знайти за посиланням.

Для підприємств і бізнесу Харківської області в цей день з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності.

