31 грудня телефони українців буквально вибухають від різноманітних новорічних привітань. Ми хочемо порадувати близьких та передати найкращі побажання, але часто використовуємо стереотипні фрази, які можуть звучати некоректно. Наприклад, поширене “з наступаючим” — це не просто мова, яка не відповідає правилам, а й відсутність поваги до української мови.

Преса України, посилаючись на допис редакторки Ольги Васильєвої у Facebook, пояснює, як правильно вітати, щоб привітання звучало грамотно та красиво.

«З наступаючим» — це помилка

Це одне з найпоширеніших неправильних вітальних виразів. В українській мові немає активних дієприкметників на “-учий”, “-ячий”. Тому забуваємо про «наступаючих» і «наступивших», адже це некоректно.

Як правильно?

Лише «з прийдешнім Новим роком!» або «з настанням свят!». Якщо ж ви хочете привітати після свят — використовуйте «з пройдешнім Новим роком!» (як заміна російському «с прошедшим»).

Бажати чи зичити?

Ми часто кажемо «бажаю щастя», але це теж не зовсім правильно. Згідно з філологами, слово «бажати» має інше значення. Це означає внутрішнє прагнення до чогось (наприклад, «бажати кави» або «бажати перемоги»). Проте, коли ми висловлюємо побажання іншій людині, правильніше використовувати слово «зичити».

Як правильно вітати?

«Зичу вам здоров’я», «Зичу злагоди в родині» — ці вирази роблять мову більш виразною та правильною. В українській мові є більше можливостей для точного вираження бажань, ніж у російській, де використовується тільки слово «желать».

Міф про «передноворіччя»

Ще одна популярна помилка — використання виразу «передноворіччя». Багато хто намагається оригінально привітати друзів за кілька днів до свята, але це слово не зовсім коректне.

Чому це помилка?

Підготовка до свята — це побутовий процес (покупка продуктів, прибирання), а не саме свято. Тому вітати з «передноворіччям» не зовсім доречно.

Є виняток.

Вітати з передсвятом можна лише напередодні найбільших християнських свят (наприклад, Різдва або Великодня). Новий рік до цього списку не входить.

Чек-лист правильних привітань

Замість «з наступаючим» — «з прийдешнім» .

— . Замість «бажаю успіхів» — «зичу успіхів» .

— . Замість «з наступившим» — «з настанням Нового року».

Пам’ятайте, що правильне привітання — це не лише вияв щирих почуттів, а й свідчення вашої поваги до рідної мови. Бажаємо вам, щоб у 2026 році ваші привітання звучали грамотно і красиво!

