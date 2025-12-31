На Новий 2026 рік у більшості областей України комендантська година залишиться без змін. Це рішення було ухвалене з огляду на безпекову ситуацію в країні та необхідність мінімізувати ризики під час ймовірних атак. Зокрема, зміни стосуються лише прифронтових районів.

Преса України з посиланням на РБК-Україна надає актуальну інформацію про час дії комендантської години в різних регіонах України.

Комендантська година на Новий рік

Військові адміністрації більшості міст залишили стандартний час дії комендантської години на новорічну ніч, враховуючи актуальні загрози. У деяких прифронтових громадах можуть бути зміни.

У новорічну ніч поліція працюватиме в посиленому режимі, здійснюючи патрулювання. Правоохоронці закликають громадян дотримуватися обмежень і не порушувати громадський порядок. Виходити на вулицю в нічний час без спеціальних перепусток буде заборонено. Водночас, нагадаємо, що лише у Закарпатській області обмеження на комендантську годину не діятимуть.

Київ та область — 00:00 – 5:00

У столиці України не буде послаблення обмежень. КМВА зазначила, що потенційні загрози для мешканців перевищують значення святкових заходів. Тому комендантська година буде діяти з півночі до 5 ранку. Зміни в графіку громадського транспорту також не передбачені.

Обмеження з 00:00 до 5:00

У таких областях комендантська година діятиме з півночі до 5 ранку:

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Тернопільська область

Хмельницька область

Рівненська область

Одеська область

Дніпропетровська область

Обмеження з 00:00 до 4:00

В інших областях час дії комендантської години буде з 00:00 до 4:00:

Кіровоградська область

Полтавська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Обмеження у фронтових областях

Найсуворіші обмеження будуть діяти в прифронтових регіонах, а також у районах, наближених до фронту.

Час дії комендантської години в цих областях:

Харківська область — 23:00 до 05:00

— 23:00 до 05:00 Сумська область — 23:00 до 05:00

— 23:00 до 05:00 Миколаївська область — 00:00 до 05:00 (в прифронтових громадах, таких як Очаків, обмеження можуть починатися раніше — з 23:00)

— 00:00 до 05:00 (в прифронтових громадах, таких як Очаків, обмеження можуть починатися раніше — з 23:00) Запорізька область — 21:00 до 05:00. У Кушугумській громаді та в підконтрольних Україні районах Василівського та Пологівського районів обмеження триватимуть з 21:00 до 06:00. У Запоріжжі та районі комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00.

— 21:00 до 05:00. У Кушугумській громаді та в підконтрольних Україні районах Василівського та Пологівського районів обмеження триватимуть з 21:00 до 06:00. У Запоріжжі та районі комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00. Донецька область — 21:00 до 05:00 (з можливими змінами в окремих прифронтових громадах)

— 21:00 до 05:00 (з можливими змінами в окремих прифронтових громадах) Луганська область — 21:00 до 05:00

— 21:00 до 05:00 Херсонська область — 20:00 до 06:00

Загальні рекомендації

Правоохоронці та органи місцевої влади закликають мешканців дотримуватись встановлених обмежень і не виходити на вулицю під час комендантської години без необхідних перепусток. Святкування в межах комендантської години можливе тільки в рамках встановлених обмежень.

Новий рік під комендантською годиною — це реалії сучасної України, але важливо пам’ятати, що ці заходи введені для забезпечення безпеки громадян у надзвичайних умовах.

