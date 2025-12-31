Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 31 Грудня

Як буде діяти комендантська година в Україні на Новий рік 2026

На Новий 2026 рік у більшості областей України комендантська година залишиться без змін.
Дяченко Олена  Украина Коментарів немає3 хвилин читання

На Новий 2026 рік у більшості областей України комендантська година залишиться без змін. Це рішення було ухвалене з огляду на безпекову ситуацію в країні та необхідність мінімізувати ризики під час ймовірних атак. Зокрема, зміни стосуються лише прифронтових районів.

Преса України з посиланням на РБК-Україна надає актуальну інформацію про час дії комендантської години в різних регіонах України.

Комендантська година на Новий рік

Військові адміністрації більшості міст залишили стандартний час дії комендантської години на новорічну ніч, враховуючи актуальні загрози. У деяких прифронтових громадах можуть бути зміни.

У новорічну ніч поліція працюватиме в посиленому режимі, здійснюючи патрулювання. Правоохоронці закликають громадян дотримуватися обмежень і не порушувати громадський порядок. Виходити на вулицю в нічний час без спеціальних перепусток буде заборонено. Водночас, нагадаємо, що лише у Закарпатській області обмеження на комендантську годину не діятимуть.

Київ та область — 00:00 – 5:00

У столиці України не буде послаблення обмежень. КМВА зазначила, що потенційні загрози для мешканців перевищують значення святкових заходів. Тому комендантська година буде діяти з півночі до 5 ранку. Зміни в графіку громадського транспорту також не передбачені.

Обмеження з 00:00 до 5:00

У таких областях комендантська година діятиме з півночі до 5 ранку:

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Тернопільська область
  • Хмельницька область
  • Рівненська область
  • Одеська область
  • Дніпропетровська область

Обмеження з 00:00 до 4:00

В інших областях час дії комендантської години буде з 00:00 до 4:00:

  • Кіровоградська область
  • Полтавська область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Обмеження у фронтових областях

Найсуворіші обмеження будуть діяти в прифронтових регіонах, а також у районах, наближених до фронту.

Час дії комендантської години в цих областях:

  • Харківська область — 23:00 до 05:00
  • Сумська область — 23:00 до 05:00
  • Миколаївська область — 00:00 до 05:00 (в прифронтових громадах, таких як Очаків, обмеження можуть починатися раніше — з 23:00)
  • Запорізька область — 21:00 до 05:00. У Кушугумській громаді та в підконтрольних Україні районах Василівського та Пологівського районів обмеження триватимуть з 21:00 до 06:00. У Запоріжжі та районі комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00.
  • Донецька область — 21:00 до 05:00 (з можливими змінами в окремих прифронтових громадах)
  • Луганська область — 21:00 до 05:00
  • Херсонська область — 20:00 до 06:00

Загальні рекомендації

Правоохоронці та органи місцевої влади закликають мешканців дотримуватись встановлених обмежень і не виходити на вулицю під час комендантської години без необхідних перепусток. Святкування в межах комендантської години можливе тільки в рамках встановлених обмежень.

Новий рік під комендантською годиною — це реалії сучасної України, але важливо пам’ятати, що ці заходи введені для забезпечення безпеки громадян у надзвичайних умовах.

Раніше ми розповідали, куди піти на Новий рік 2026 у Києві.

Post Views: 19
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.