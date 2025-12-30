Столиця пропонує безліч варіантів святкувань — від вуличних гулянь до ексклюзивних вечірок та банкетів. У цьому матеріалі Преса України з посиланням на Перший Новинний розповідає про найкращі локації для зустрічі нового 2026 року, а також інформацію про ціни та умови святкування.

Софійська площа

Софійська площа — це традиційне місце для зустрічі Нового року під відкритим небом, яке привертає тисячі людей. Тут зазвичай проходять святкові концерти, феєрверки, працює ярмарок, а також встановлюють головну ялинку міста.

Умови: безкоштовний вхід, жива музика, фотозони.

Порада: краще приходити раніше через можливі великі натовпи гостей.

Контрактова площа

Контрактова площа — одне з найатмосферніших місць Києва для новорічних свят. Це популярне місце для масових гулянь з концертами, святковим освітленням та торговими рядами.

Умови: безкоштовний вхід, вуличні концерти, ярмарки, без попередньої реєстрації.

Порада: носіть зручне взуття та теплий одяг, оскільки територія велика і часто дуже людна.

Парк Шевченка

Парк Шевченка стане однією з найатмосферніших локацій для святкування Нового року. Тут працюватиме різдвяний ярмарок, де можна придбати унікальні вироби ручної роботи, такі як кераміка, прикраси, ароматні свічки та текстиль. На алеях встановлять фудкорти з глінтвейном і вуличною їжею. Святкову атмосферу доповнять жива музика, вогні та вогняне шоу.

Адреса: поруч з Головним корпусом КНУ (Володимирська, 60)

ВДНГ/«Експоцентр України»

Це найбільший комплекс для святкування Нового року в стилі зимового містечка, що пропонує різноманітні розваги для всіх вікових груп: від ковзанки до гастрономічних зон і вечірніх шоу-програм.

Умови: вільний вхід, окремі платні зони (від 300 до 700 грн).

Порада: заздалегідь уточніть, де знаходяться платні зони, і забронюйте квитки.

Клуб CARIBBEAN CLUB CONCERT HALL

Це один із найбільших клубних майданчиків Києва, де проходитимуть новорічні вечірки з ді-джеями і танцями до ранку.

Ціни: квитки від ~800 до ~2000 грн, залежно від зони та часу.

Адреса: вул. С. Петлюри, 4, для бронювання номер: +380 67 224 4111.

Ресторан VOGUE CAFE Kyiv

Цей ресторан пропонує святковий банкет з авторським меню, живою музикою та діджеями.

Умови: обов’язкове бронювання, фіксоване меню на 31 грудня.

Ціни: від 3500 грн за особу (залежно від вибору меню та напоїв).

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 1, для бронювання номер: 044 322 8080.

Ресторан CHICAGO Central House

Новий рік у цьому ресторані — це святкування з живим вокалом, розважальним шоу та фуршетом.

Ціни: від 3000 до 6000 грн за святкову вечерю.

Адреса: вул. Антоновича, 44, для бронювання номер: 044 498 0400.

Sky Lounge на висоті — ресторан і бар

Це панорамний ресторан і бар на даху, звідки відкривається чудовий вид на Київ. Тут відбудеться стильна новорічна вечірка.

Умови: дрес-код, обмежена кількість місць.

Ціни: від ~4000 грн за вечір.

від ~4000 грн за вечір. Адреса: вул. Райдужна, 25а.

Арт-клуб Closer

Альтернативне святкування для любителів техно-музики — це клуб з живими сетами та ді-джеями.

Ціни: квитки від ~600 грн.

Адреса: вул. Нижньоюрківська, 31.

Транспорт

Столична влада заявила, у новорічну ніч громадський транспорт курсуватиме за звичайним графіком. Київське метро працюватиме з 05:30/06:00 до 23:00. Ніяких продовжень роботи на новорічну та різдвяну ніч не буде. Тому варто заздалегідь спланувати свій маршрут.

Також варто памʼятати, що у Києві діє комендантська година з 00:00 до 5:00.

Бронювання

Не забувайте, що місця в клубах та ресторанах швидко заповнюються, тому рекомендується бронювати заздалегідь.

Крім того, у клубах і ресторанах можуть бути обов’язкові передплачені сети або платний вхід, тому варто врахувати ці моменти при плануванні бюджету.

Новий рік 2026 у Києві

Київ пропонує безліч варіантів для святкування Нового 2026 року: від прогулянок біля головної ялинки до стильних вечірок і розкішних банкетів. Плануйте свій новорічний вечір заздалегідь, вибирайте формат і локацію, яка підходить саме вам, і зустрічайте 2026 рік у чудовому настрої!

