У 2026 році Тернопіль для святкування Нового року пропонує урочисті новорічні вечері в ресторанах, корпоративні банкетні програми, тематичні вечірки у клубах та новорічні банкетні пропозиції з живою музикою. Заклади вже анонсують програму на 31 грудня та приймають бронювання зі святковими меню та музичним супроводом, пише Преса України.

Святкові ресторани та новорічні святкування

Ресторан «Женева»

Один із закладів, що пропонує новорічні корпоративи та святкування 2026 року. Тут готують живу музику, святкові фотозони та тематичну атмосферу для гостей. Формат підходить як для компаній, так і для сімейних свят.

Орієнтовна ціна: близько 1480 грн/особа за святковий сет із великою кількістю страв та напоями (за корпоративними пропозиціями, які часто транслюють ресторани Тернополя на соцмережах).

Ресторан «Володар» та SFERA / NOM Restaurant

Ці заклади у Тернополі пропонують новорічні банкетні програми з музикою, шоу та живою атмосферою:

SFERA : святкове меню з різноманітними стравами, ведучий, жива музика та танці.

: святкове меню з різноманітними стравами, ведучий, жива музика та танці. NOM Restaurant: стильна атмосфера, декілька сетів страв, узвар та святкові напої.

Ціни:

у будні дні (до 31 грудня або акції) — близько 1200 грн/особа ;

; у вихідні дні або на святкові пакети — близько 1800–2000 грн/особа (зокрема, включають святкові страви та базові напої).

Ресторан «Старий Млин»

Це популярна ресторація з атмосферою галицького затишку та традиційною кухнею, яку часто обирають для святкування новорічної ночі у родинному колі або з компанією.

Орієнтовна ціна: приблизно 1000 грн/особа без алкоголю (залежить від обраних страв і меню).

Інші ресторани та банкетні локації

У місті також популярні для святкування: «Оскар», «Автопорт», «Трипільське сонце», піцерії та ресторани з живою музикою. У них зазвичай пропонують банкетні меню з набором холодних закусок, салатів, гарячих страв і десертів, а також супровід DJ чи живої музики.

Ціни на банкетну ніч: від 1200 до 2500 грн/особа залежно від меню, включених напоїв та розважальної програми.

Новорічні вечірки та клубні святкування

Wild Party & тематичні вечірки

У соцмережах уже анонсують вечірки у стилі Wild Party 2026 з welcome‑drink, музичним супроводом та енергійною атмосферою з 21:00 31 грудня. Подібні події часто пропонують заклади з танцполом, святковим меню або безкоштовним входом до певного часу.

NEW YEAR PARTY 2026 у Dzungli

Деякі нічні клуби Тернополя організовують новорічні вечірки з музикою, танцями і святковою атмосферою, де гостей чекають бокали шампанського, святкові столи й саундтреки до ранку.

Вартість участі: від 500 до 1200 грн за квиток або депозит на столик залежно від програми та часу прийому гостей.

Концертні та культурні програми після Нового року

Після святкування 31 грудня у Тернополі традиційно проводять низку концертів, вистав та музичних програм, які тривають у період новорічно‑різдвяних свят. Це чудовий варіант продовжити святковий настрій та відвідати культурні події у місті.

5 січня 2026 року — «FRANK SINATRA при свічках»

У Тернопільській обласній філармонії відбудеться музичний вечір у стилі Frank Sinatra — камерна програма з живим виконанням, яка створює святкову атмосферу після новорічних свят.

Орієнтовна ціна квитків — від 390 грн.

8 січня 2026 року — «Колядуймо, українці!»

У Тернопільській обласній філармонії відбудеться концерт української колядкової музики, де звучатимуть автентичні твори й сучасні варіації на різдвяну тематику.

Ціни квитків — приблизно 200 – 350 грн.

8 січня 2026 року — Ірина Федишин: «Україна колядує»

Концерт популярної співачки Ірини Федишин у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі створить святкову музичну атмосферу з елементами народних традицій.

Квитки: приблизно 650 – 1490 грн.

9 січня 2026 року — мюзикл «HOTEL 57: Різдво колишніх»

У Тернопільській обласній філармонії пройде музично‑театральна постановка з джазовою музикою, гумором і динамічними сценами. Це святковий мюзикл, який поєднує романтику й сучасний музичний стиль.

Орієнтовна ціна квитків — від 390 грн.

11 січня 2026 року — музична комедія «Ніч перед Різдвом»

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбудеться сценічна адаптація за мотивами відомого твору Миколи Гоголя.

Вартість квитків — від 150 грн.

Додаткові святкові пропозиції

Деякі готельно‑вихідні комплекси або бази відпочинку навколо Тернополя також пропонують новорічні пакети: банкет у святковому залі, проживання, сауна, чан і розважальна програма.

Ціни на такі пакети зазвичай вищі і можуть стартувати від 2500–3500 грн/особа і вище залежно від сервісу.

Тернопіль у сезон новорічних свят пропонує широкий вибір варіантів для святкування Нового року 2026. Незалежно від того, який формат ви оберете — романтичну вечерю, корпоратив із колегами чи танцювальну новорічну ніч з друзями — у місті можна знайти святкову атмосферу під будь‑який бюджет та настрій!

