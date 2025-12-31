Рівне пропонує різноманітні формати святкування Нового року 2026 — від гучних вечірок та тематичних івентів до затишних банкетів у ресторанах і сімейного дозвілля. Преса України зібрала актуальну інформацію про заплановані події, місця святкування, орієнтовні ціни та рекомендації, де можна весело і комфортно провести святкову ніч у місті та його околицях.

Святкові події та вечірки у Рівному

NEW YEAR PARTY у Concert Hall “PRAVDA8”

Одна з головних новорічних вечірок у місті: енергійна дискотека, DJ‑сет, confetti‑show, сюрпризи та новорічна атмосфера. Тут можна танцювати до ранку, насолоджуватися кухнею та святковими коктейлями.

Дата: 31 грудня 2025

Початок: 21:00

Вхід: ~400 грн; депозит на столик ~4000 грн (включає їжу/напої за обраною сумою)

Новий рік у клубах та ресторанах

У Рівному багато закладів готує святкові програми до Нового року 2026 — від тематичних вечірок до камерних урочистостей із живою музикою та караоке:

NEW YEAR PARTY у STEFANIA mama’s kitchen — стильне святкування з атмосферою, яскравим меню та музикою у популярному ресторані міста.

— стильне святкування з атмосферою, яскравим меню та музикою у популярному ресторані міста. Корпоративи та новорічні вечері — багато кафе і ресторанів проводять новорічні корпоративи зі святковим меню, живою музикою та розважальною програмою (ціни від ~1000 грн/особа залежно від закладу).

— багато кафе і ресторанів проводять новорічні корпоративи зі святковим меню, живою музикою та розважальною програмою (ціни від ~1000 грн/особа залежно від закладу). Kараоке‑вечірки, музичні сет‑лісти та тематичні івенти — у кафе та лаунж‑зонах Рівного, де святкова атмосфера поєднана з танцями і конкурсами.

Святкові програми та культурні заходи

У цей період в Рівному також будуть проводитися різні культурні й розважальні події, які створюють святковий настрій для мешканців та гостей міста.

Shumei. Світло Різдва

Дата: 3 січня о 19:00

Місце: Рівненський Міський Будинок Культури (вул. Соборна, 3Д)

Ціна квитків: від 490 грн

Frank Sinatra при свічках

Дата: 4 січня о 18:00

Місце: Рівненський Міський Будинок Культури (вул. Соборна, 3Д)

Ціна квитків: від 390 грн

Зірки цирку Дю Солей. Льодове шоу HARRY ON ICE

Дата: 11 січня о 18:00

Місце: Рівненський Міський Будинок Культури (вул. Соборна, 3Д)

Ціна квитків: від 390 грн

Крім того, у місті можуть відбуватися активності на відкритому повітрі — наприклад, New Year Run 2026 біля ТРЦ Злата Плаза, яка дає змогу провести ввечері 31 грудня час активно й з користю.

Де провести банкет або новорічну вечерю

Для тих, хто планує затишну святкову вечерю або банкет на Новий рік, у Рівному є багато чудових варіантів з різною кухнею та форматом:

Популярні ресторани і банкетні зали

Ресторан “Le Grand Cafe” — європейська та французька кухня, камерна атмосфера, можливість банкету до ~50 осіб.

— європейська та французька кухня, камерна атмосфера, можливість банкету до ~50 осіб. Ресторан‑пивоварня “Броварня на Грушевського” — європейська кухня та власне крафтове пиво — підходить для неформальної новорічної вечері.

— європейська кухня та власне крафтове пиво — підходить для неформальної новорічної вечері. Ресторація “Буржуй” — українська та європейська кухня, дитяче меню, музика під замовлення для святкувань.

— українська та європейська кухня, дитяче меню, музика під замовлення для святкувань. Готельно‑ресторанний комплекс “Софія” (с. Велика Омеляна) — просторе меню, банкетні зали, сауна та баня для святкового відпочинку у форматі «weekend».

(с. Велика Омеляна) — просторе меню, банкетні зали, сауна та баня для святкового відпочинку у форматі «weekend». Готельно‑ресторанний комплекс “Айвенго” (с. Колоденка) — заклад із великими банкетними залами та меню з української та європейської кухонь.

Святкові локації та активності у місті

У Рівному популярні місця для святкових фото та вечірніх прогулянок у передноворічний період — центральні вулиці зі світловими декораціями, площі з тематичними арт‑інсталяціями, а також ТРЦ, які часто організовують тематичні шоу та розважальні зони для дітей і дорослих.

Новий рік у Рівному — це не лише святкові вечірки чи банкетні столи, а й яскраві емоції, атмосфера міста, музика, розваги та можливість зібратися з близькими. Незалежно від того, де ви оберете зустріч Нового 2026 року — на гучній вечірці, у ресторані за святковою вечерею чи серед зимових святкових локацій Рівного, — важливо створити святковий настрій і провести цю ніч яскраво та з комфортом. Плануйте заздалегідь, обирайте формат під свій настрій і нехай новорічна ніч запам’ятається надовго!

