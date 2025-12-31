У Житомирі святкування Нового року 2026 можна організувати на будь‑який смак — від урочистих вистав для всієї родини до камерних концертів, активних прогулянок святковим містом чи святкової вечері в одному з кращих ресторанів міста. Преса України з посиланням на Джерело розповідають про основні формати святкування з конкретними датами, місцями та орієнтовними цінами.

Святкові вистави та події в театрі

«Обраний» — інтерактивна сімейна ігрова програма з участю глядачів.

Дата: 2 січня 2026

Час: 14:00

Ціна квитка: 170–200 грн

Локація: Житомирський академічний музично‑драматичний театр ім. І. Кочерги

«Фантастична Мері» — інтерактивна казка для дітей молодшого та середнього віку.

Дата: 3 січня 2026

Ціна квитка: 170–200 грн

Локація: театр ім. І. Кочерги

«Ніч чудес» — різдвяна сімейна вистава.

Дата: 4 січня 2026

Ціна квитка: 170–200 грн

Локація: театр ім. І. Кочерги

«Аладдін» — класична казка на сцені театру.

Дати: 5–6 січня 2026

Ціна квитка: 170–200 грн

Локація: театр ім. І. Кочерги

«Вій» — вечірня постановка для дорослої аудиторії.

Дата: 14 січня 2026

Ціна квитка: 250–500 грн

Локація: театр ім. І. Кочерги

«Зовсім інші» — сучасна драматична вистава.

Дата: 15 січня 2026

Ціна квитка: від 300 грн

Локація: театр ім. І. Кочерги

Різдвяний концерт хору ім. Г. Верьовки — концерт з українським різдвяним репертуаром.

Дата: 10 січня 2026

Ціна квитка: 390–890 грн

Локація: театр ім. І. Кочерги

SHUMEI — «Світло Різдва» — камерний концерт з живим вокалом.

Дата: 12 січня 2026

Ціна квитка: 390–1190 грн

Локація: театр ім. І. Кочерги

Усі перераховані події проходять на сцені Житомирського академічного музично‑драматичного театру ім. І. Кочерги. Це стаціонарні заходи з посадкою за квитком та фіксованим часом початку.

Святкові локації в місті напередодні Нового року

У грудні Житомир оживає святковою атмосферою: центральні площі та вулиці прикрашені святковими ілюмінаціями, а тематичні події, ярмарки та фотозони працюють до початку січня. В центрі міста часто організовують новорічні святкові івенти з музикою, конкурсами та розважальними програмами для мешканців і гостей міста.

Окрема атмосфера панує в історичному центрі: прогулянки Соборною площею, святкові інсталяції біля кафедрального собору та тематичні ярмарки — все це створює святковий настрій для сімейних вечорів та фотосесій з друзями.

Незалежно від того, який формат святкування ви оберете — чи це театральна вистава для всієї родини, новорічний концерт або прогулянка прикрашеними вулицями міста, Житомир пропонує безліч варіантів для незабутнього святкування.

У новорічні свята місто перетворюється на справжню зимову казку з чудовою атмосферою, святковими локаціями та різноманітними подіями для всіх вікових категорій. Тож обирайте свій ідеальний варіант та створюйте новорічні спогади, які залишаться з вами на цілий рік!

