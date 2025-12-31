У Житомирі святкування Нового року 2026 можна організувати на будь‑який смак — від урочистих вистав для всієї родини до камерних концертів, активних прогулянок святковим містом чи святкової вечері в одному з кращих ресторанів міста. Преса України з посиланням на Джерело розповідають про основні формати святкування з конкретними датами, місцями та орієнтовними цінами.
Святкові вистави та події в театрі
- «Обраний» — інтерактивна сімейна ігрова програма з участю глядачів.
Дата: 2 січня 2026
Час: 14:00
Ціна квитка: 170–200 грн
Локація: Житомирський академічний музично‑драматичний театр ім. І. Кочерги
- «Фантастична Мері» — інтерактивна казка для дітей молодшого та середнього віку.
Дата: 3 січня 2026
Ціна квитка: 170–200 грн
Локація: театр ім. І. Кочерги
- «Ніч чудес» — різдвяна сімейна вистава.
Дата: 4 січня 2026
Ціна квитка: 170–200 грн
Локація: театр ім. І. Кочерги
- «Аладдін» — класична казка на сцені театру.
Дати: 5–6 січня 2026
Ціна квитка: 170–200 грн
Локація: театр ім. І. Кочерги
- «Вій» — вечірня постановка для дорослої аудиторії.
Дата: 14 січня 2026
Ціна квитка: 250–500 грн
Локація: театр ім. І. Кочерги
- «Зовсім інші» — сучасна драматична вистава.
Дата: 15 січня 2026
Ціна квитка: від 300 грн
Локація: театр ім. І. Кочерги
- Різдвяний концерт хору ім. Г. Верьовки — концерт з українським різдвяним репертуаром.
Дата: 10 січня 2026
Ціна квитка: 390–890 грн
Локація: театр ім. І. Кочерги
- SHUMEI — «Світло Різдва» — камерний концерт з живим вокалом.
Дата: 12 січня 2026
Ціна квитка: 390–1190 грн
Локація: театр ім. І. Кочерги
Усі перераховані події проходять на сцені Житомирського академічного музично‑драматичного театру ім. І. Кочерги. Це стаціонарні заходи з посадкою за квитком та фіксованим часом початку.
Святкові локації в місті напередодні Нового року
У грудні Житомир оживає святковою атмосферою: центральні площі та вулиці прикрашені святковими ілюмінаціями, а тематичні події, ярмарки та фотозони працюють до початку січня. В центрі міста часто організовують новорічні святкові івенти з музикою, конкурсами та розважальними програмами для мешканців і гостей міста.
Окрема атмосфера панує в історичному центрі: прогулянки Соборною площею, святкові інсталяції біля кафедрального собору та тематичні ярмарки — все це створює святковий настрій для сімейних вечорів та фотосесій з друзями.
Незалежно від того, який формат святкування ви оберете — чи це театральна вистава для всієї родини, новорічний концерт або прогулянка прикрашеними вулицями міста, Житомир пропонує безліч варіантів для незабутнього святкування.
У новорічні свята місто перетворюється на справжню зимову казку з чудовою атмосферою, святковими локаціями та різноманітними подіями для всіх вікових категорій. Тож обирайте свій ідеальний варіант та створюйте новорічні спогади, які залишаться з вами на цілий рік!
Також ми розповідали, де зустріти Новий рік 2026 в Івано-Франківську: