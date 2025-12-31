Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 31 Грудня

Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки

Дяченко Олена  Цікаве Коментарів немає2 хвилин читання
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки

У Житомирі святкування Нового року 2026 можна організувати на будь‑який смак — від урочистих вистав для всієї родини до камерних концертів, активних прогулянок святковим містом чи святкової вечері в одному з кращих ресторанів міста. Преса України з посиланням на Джерело розповідають про основні формати святкування з конкретними датами, місцями та орієнтовними цінами.

Святкові вистави та події в театрі

  • «Обраний» — інтерактивна сімейна ігрова програма з участю глядачів.
    Дата: 2 січня 2026
    Час: 14:00
    Ціна квитка: 170–200 грн
    Локація: Житомирський академічний музично‑драматичний театр ім. І. Кочерги
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки
  • «Фантастична Мері» — інтерактивна казка для дітей молодшого та середнього віку.
    Дата: 3 січня 2026
    Ціна квитка: 170–200 грн
    Локація: театр ім. І. Кочерги
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки
  • «Ніч чудес» — різдвяна сімейна вистава.
    Дата: 4 січня 2026
    Ціна квитка: 170–200 грн
    Локація: театр ім. І. Кочерги
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки
  • «Аладдін» — класична казка на сцені театру.
    Дати: 5–6 січня 2026
    Ціна квитка: 170–200 грн
    Локація: театр ім. І. Кочерги
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки
  • «Вій» — вечірня постановка для дорослої аудиторії.
    Дата: 14 січня 2026
    Ціна квитка: 250–500 грн
    Локація: театр ім. І. Кочерги
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки
  • «Зовсім інші» — сучасна драматична вистава.
    Дата: 15 січня 2026
    Ціна квитка: від 300 грн
    Локація: театр ім. І. Кочерги
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки
  • Різдвяний концерт хору ім. Г. Верьовки — концерт з українським різдвяним репертуаром.
    Дата: 10 січня 2026
    Ціна квитка: 390–890 грн
    Локація: театр ім. І. Кочерги
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки
  • SHUMEI — «Світло Різдва» — камерний концерт з живим вокалом.
    Дата: 12 січня 2026
    Ціна квитка: 390–1190 грн
    Локація: театр ім. І. Кочерги
Куди піти на Новий рік 2026 в Житомирі: святкові програми для дорослих і дітей та ціни на квитки

Усі перераховані події проходять на сцені Житомирського академічного музично‑драматичного театру ім. І. Кочерги. Це стаціонарні заходи з посадкою за квитком та фіксованим часом початку.

Святкові локації в місті напередодні Нового року

У грудні Житомир оживає святковою атмосферою: центральні площі та вулиці прикрашені святковими ілюмінаціями, а тематичні події, ярмарки та фотозони працюють до початку січня. В центрі міста часто організовують новорічні святкові івенти з музикою, конкурсами та розважальними програмами для мешканців і гостей міста.

Окрема атмосфера панує в історичному центрі: прогулянки Соборною площею, святкові інсталяції біля кафедрального собору та тематичні ярмарки — все це створює святковий настрій для сімейних вечорів та фотосесій з друзями.

Незалежно від того, який формат святкування ви оберете — чи це театральна вистава для всієї родини, новорічний концерт або прогулянка прикрашеними вулицями міста, Житомир пропонує безліч варіантів для незабутнього святкування.

У новорічні свята місто перетворюється на справжню зимову казку з чудовою атмосферою, святковими локаціями та різноманітними подіями для всіх вікових категорій. Тож обирайте свій ідеальний варіант та створюйте новорічні спогади, які залишаться з вами на цілий рік!

Також ми розповідали, де зустріти Новий рік 2026 в Івано-Франківську:

Post Views: 18
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.