Івано-Франківськ у 2026 році пропонує різноманітні варіанти святкування Нового року, від гучних концертів і ресторанних вечірок до камерних театральних подій і затишних прогулянок по зимовому місту. Незалежно від того, чи шукаєте ви яскраве шоу з живою музикою або спокійну атмосферу різдвяних традицій, місто має багато цікавих локацій для кожного. Де зустріти Новий рік 2026 в Івано-Франківську, розповідає Преса України з посиланням на Джерело.

New Year Night 2026 з Віталієм Козловським

Дата: 31 грудня 2025

31 грудня 2025 Початок: 22:00

22:00 Локація: Zosina Wola

Zosina Wola Формат: новорічна ніч із живим концертом

новорічна ніч із живим концертом Вартість: 6000–14 000 грн

Це грандіозне святкування із хедлайнером Віталієм Козловським, ведучим Владиславом Качинським, ілюзійним шоу та DJ-сетом. Гостям пропонують вишуканий новорічний банкет, розіграші подарунків і тематичні сюрпризи. Це ідеальне місце для тих, хто хоче зустріти Новий рік у колі друзів на яскравому шоу.

Новорічна ніч «Вогняного коня» в NADIYA Hotel & Restaurants

Дата: 31 грудня 2025

31 грудня 2025 Початок: 20:00

20:00 Локація: NADIYA Hotel & Restaurants

NADIYA Hotel & Restaurants Вартість меню: 4200 грн з особи

Цей гастрономічний вечір включає авторське меню Fire & Power, welcome-коктейль, м’ясні та рибні асорті, гарячі страви, десерти, ігристе вино та святкову атмосферу до пізньої ночі. Ведучий Юрій Малярчук і DJ Sergio Osa подарують гостям незабутні враження на цьому стильному новорічному заході.

Вистава «Ніч перед Різдвом»

Дата: 5 січня 2026

5 січня 2026 Час: 18:00–20:00

18:00–20:00 Локація: Івано-Франківський академічний музично-драматичний театр імені Івана Франка

Івано-Франківський академічний музично-драматичний театр імені Івана Франка Ціни на квитки: від 490 до 1090 грн

Ця чудова вистава на основі класичного твору Миколи Гоголя — «Ніч перед Різдвом» — стане ідеальним варіантом для тих, хто хоче відчути дух Різдва через театральне мистецтво.

Панорамний ресторан «Шампанерія»

Локація: вул. Незалежності, 34 (5-7 поверх)

вул. Незалежності, 34 (5-7 поверх) Кухня: європейська, середземноморська — ігристе, морепродукти, устриці

Ресторан знаходиться на 7 поверсі, де з тераси відкривається неймовірна панорама на місто. Звідси можна побачити вул. Незалежності, стометрівку, облдержадміністрацію та міську Ратушу. У ресторані панує святкова атмосфера, а на даху розташувався перший у місті прозорий купол, де можна насолоджуватися чудовим видом навіть у холодну пору року. Шампанерія — це ідеальне місце для романтичних побачень, дівич-вечорів чи корпоративів.

LULU PIZZA — італійська кухня та атмосферні фотозони

Локація: вул. Незалежності, 43

вул. Незалежності, 43 Кухня: італійська, американська — неаполітанська піца, паста власного виробництва, смеш-бургери

В ресторані розташована чудова фотозона з червоними ведмедиками та різдвяними декораціями. Це найкрасивіша локація міста, яка вже другий рік поспіль приваблює гостей. В ресторані подають найсмачнішу італійську кухню, зокрема піцу та пасту, що зробить вашу новорічну вечерю незабутньою.

LEO NOODLE BAR — азійська кухня та новорічна казка

Локація: вул. Левка Бачинського, 2, біля дракона

вул. Левка Бачинського, 2, біля дракона Кухня: китайська, японська, тайська — величезні порції раменів, wok-локшина, суші, азійські закуски, комахи фрі

LEO NOODLE BAR — справжній китайський куточок в центрі Івано-Франківська. Яскраві червоні ліхтарики та великий дракон на вході створюють атмосферу китайського нового року. Ресторан пропонує широкий вибір азійських страв, що чудово поєднуються з новорічною атмосферою. Це ідеальне місце для тих, хто хоче відчути смак Азії в самому центрі міста.

MAMENORI — культове місце з суші та японськими традиціями

Локація: вул. Пилипа Орлика, 4А

вул. Пилипа Орлика, 4А Кухня: японська — класичні та авторські суші-ролі, том ями, моті, азійські напої

MAMENORI вже багато років є улюбленим місцем для любителів японської кухні. У цьому закладі вам запропонують не тільки смачні суші, а й атмосферу справжнього японського святкування. Фасад ресторану в цьому році прикрашають помаранчеві коси та грайливий водоспад стрічок, що додає місцю новорічного настрою.

Головна ялинка Івано-Франківська та центр міста

Для тих, хто не планує банкет чи концерт, класичним варіантом є прогулянка центральною частиною міста. Головна ялинка, ілюмінація та різдвяні декорації створюють особливу атмосферу для святкування Нового року без витрат.

Ідеальним вибором також стане прогулянка по стометрівці. Вулиці міста прикрашені святковими ілюмінаціями, а різдвяні фотозони створюють казкову атмосферу. Прогуляйтеся центральними вулицями міста, відвідайте міське озеро чи парки неподалік — це чудовий спосіб насолодитися святковою атмосферою без зайвих витрат.

Івано-Франківськ у 2026 році не перестає надихати і радувати своїх жителів і гостей. Тому обирайте найкращі локації, плануйте свій святковий вечір і насолоджуйтесь Новим роком у чудовому настрої!

