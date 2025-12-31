У зв’язку з важливою необхідністю стабілізації енергосистеми України в умовах підвищеного навантаження, на 31 грудня 2025 року в Києві будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Відключення будуть здійснюватися за графіком і залежатимуть від поточної ситуації в енергосистемі. Враховуючи складні умови роботи енергетичної інфраструктури, важливою частиною забезпечення стабільності є поетапне обмеження потужності у певні години доби. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Стабілізаційні відключення здійснюються для того, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути загальних аварій чи масових вимкнень. Це означає, що в різний час різні райони можуть залишатися без електроенергії. Такий підхід дозволяє рівномірно розподіляти навантаження та забезпечити безперебійність енергопостачання в максимально можливих умовах.

Графік стабілізаційних відключень в Києві на 31 грудня

Звертаємо увагу, що час відключення може коригуватися в залежності від ситуації на енергосистемі.

1.1 черга : з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00

: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00 1.2 черга : з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00

: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00 2.1 черга : з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00

: з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00 2.2 черга : з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00

: з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00 3.1 черга : з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00

: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00 3.2 черга : з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 22:00

: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 22:00 4.1 черга : з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00

: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00 4.2 черга : з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00

: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00 5.1 черга : з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30

: з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30 5.2 черга : з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30

: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30 6.1 черга : з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30

: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30 6.2 черга: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30

Під час погодинних відключень електроенергії важливо бути готовим до можливих незручностей. Рекомендується заздалегідь заряджати мобільні пристрої, перевіряти наявність запасів води та їжі, а також мати при собі ліхтарик або інші джерела світла.

У разі, якщо ви не в змозі адаптуватися до цього режиму, можна звернутися до вашого постачальника електроенергії для отримання більш детальної інформації щодо відключень в конкретному районі.

Важливо зазначити, що стабілізаційні відключення стосуються не тільки побутових споживачів, а й промислових підприємств. Графік для таких споживачів на 31 грудня також передбачає обмеження потужності з 00:00 до 24:00, що дозволяє знизити навантаження на енергосистему і зберегти стабільність в роботі інфраструктури.

