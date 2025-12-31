У середу, 31 грудня, на території Житомирщини будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії. Протягом дня ці графіки можуть змінюватися, залежно від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу компанії “Житомиробленерго“.

Згідно з інформацією, наданою о 08:00, за наказом НЕК “Укренерго”, для побутових споживачів будуть встановлені відключення за трьома чергами:

з 00:00 до 06:00 — відключення для 1,5 черг;

з 06:00 до 08:00 — відключення для двох черг;

з 08:00 до 20:00 — відключення для трьох черг;

з 20:00 до 22:00 — відключення для 2,5 черг;

з 22:00 до 24:00 — відключення для двох черг.

Графіки погодинних відключень складаються з шести черг та 12 підчерг:

Вся інформація опублікована на офіційному сайті “Житомиробленерго”, де кожен споживач може дізнатися, до якої черги та підчерги він належить і коли саме відбудеться відключення електроенергії.

Крім того, 31 грудня для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності з 00:00 до 24:00.

