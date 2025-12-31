Close Menu
Середа, 31 Грудня

Графік відключень електроенергії 31 грудня на Дніпропетровщині 

31 грудня в Дніпрі та області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає3 хвилин читання
31 грудня в Дніпрі та області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження для промислових підприємств. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Укренерго.

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних відключень виглядатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00.
  • 1.2 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00.
  • 2.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00.
  • 2.2 черга: з 05:00 до 08:00, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00.
  • 3.1 черга: з 05:00 до 12:00, з 15:30 до 20:00.
  • 3.2 черга: з 05:00 до 12:00, з 15:30 до 20:00.
  • 4.1 черга: з 05:00 до 12:00, з 15:30 до 20:00.
  • 4.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 12:00, з 05:00 до 12:00.
  • 5.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 15:30, з 19:00 до 22:30.
  • 5.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 15:30, з 19:00 до 22:30.
  • 6.1 черга: з 00:00 до 05:00, з 12:00 до 15:30, з 20:00 до 22:30.
  • 6.2 черга: з 00:00 до 05:00, з 19:00 до 24:00.

Також компанія ДТЕК зазначила, що стабілізаційні відключення відбуватимуться згідно з таким графіком:

  • 1.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00.
  • 1.2 черга: з 01:30 до 08:00, з 12:00 до 15:30, з 22:30 до 24:00.
  • 2.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00.
  • 2.2 черга: з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00.
  • 3.1 черга: з 05:00 до 08:30, з 15:30 до 22:00.
  • 3.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 15:30 до 20:00.
  • 4.1 черга: з 05:00 до 12:00, з 15:30 до 20:00.
  • 4.2 черга: з 05:00 до 12:00, з 15:30 до 19:00.
  • 5.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 22:30.
  • 5.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 22:30.
  • 6.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 22:30.
  • 6.2 черга: з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 12:00, з 19:00 до 24:00.

Інформацію про те, до якої черги належить ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії.

Застосування обмежень пов’язано з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти, що призвели до необхідності обмеження споживання електроенергії.

Також ми розповідали, як 31 грудня діятимуть графіки відключення світла в Києві.

