31 грудня 2025 року Львів зустрічатиме Новий рік 2026 з різноманітною програмою святкувань — від вишуканих концертів і гала-вечорів до динамічних клубних подій. Місто традиційно поєднує атмосферу європейських різдвяних свят із насиченим нічним життям, що робить його привабливим як для туристів, так і для самих львів’ян. У передноворічні дні Львів наповнюється гостями з різних регіонів, а попит на розваги та житло суттєво зростає. Саме тому багато заходів анонсують заздалегідь, а квитки розкуповують ще до середини грудня. У цьому матеріалі Преса України розповідає, де зустріти Новий рік 2026 у Львові.

Більшість новорічних подій розпочинаються вже у другій половині дня 31 грудня, а окремі вечірки тривають до самого ранку 1 січня. Формати святкування та ціни істотно відрізняються — усе залежить від локації, рівня програми та запрошених артистів. Львів пропонує як доступні варіанти для молоді, так і преміальні події з гала-вечерями та зірковими гостями.

Концерт у Львівській опері

Однією з ключових подій новорічної ночі стане Grand Gala — великий новорічний концерт з оркестром, який відбудеться 31 грудня 2025 року у Львівській національній опері з 19:00 до 20:30. Урочиста програма, симфонічне звучання та класична сцена роблять цей концерт одним із найпопулярніших варіантів для зустрічі Нового року 2026 у Львові. Багато глядачів обирають саме цей формат, щоб розпочати святкову ніч у культурній атмосфері.

Вартість квитків залежить від місця в залі й коливається в межах 400–1500 гривень. Такий формат найчастіше обирають поціновувачі культурного дозвілля, сімейні пари та ті, хто хоче почати новорічну ніч у спокійній атмосфері.

Новий рік в FESTrepublic

Для молодіжної аудиторії однією з найпопулярніших локацій залишається FESTrepublic. У ніч з 31 грудня тут проходить масштабна новорічна вечірка з діджеями, живими виступами та танцями до ранку. Програма стартує пізно ввечері й активно триває після опівночі. FESTrepublic приваблює великою сценою, сучасним звуком і святковим декором.

Вхідні квитки зазвичай коштують від 700 до 1200 гривень залежно від часу купівлі.

Святкування в Malevich Concert Arena

Ще одним популярним місцем для нічного святкування є Malevich Concert Arena. Локація щороку готує яскраві клубні вечірки з діджей-сетами, світловими ефектами та новорічною атмосферою. Тут збираються як мешканці Львова, так і гості міста, які шукають активний формат відпочинку. Святкування триває всю ніч, без перерв.

Вартість квитків зазвичай становить від 600 до 1000 гривень і може змінюватися залежно від дати бронювання.

Emily Resort

Окрему нішу займають масштабні святкування в Emily Resort. Відпочинковий комплекс пропонує зустріти Новий рік 2026 у форматі великого шоу та заявляє про подію як про одну з найгучніших у регіоні. Гостям доступні одразу кілька сценаріїв святкування.

Зокрема, програма Diamond Gala Night коштує від 40 до 50 тисяч гривень і передбачає виступи зіркових артистів, серед яких Макс Барських, Monatik та Нікатія Кісельов. Ведучими вечора стануть Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Водночас Emily Resort пропонує й більш доступні пакети — від 4,5 до 12 тисяч гривень. Організатори попереджають, що кількість місць обмежена, а раннє бронювання дозволяє суттєво заощадити.

Emily Resort

Львівська Цитадель

Львівська Цитадель також запрошує зустріти Новий рік у 2026-му. Цей відомий комплекс із панорамним видом на центр міста поєднує історичну атмосферу та святкову програму. У новорічну ніч гостей чекає жива музика, зокрема виступ Ярини Малишняк, а ведучим вечора стане Богдан Михайлишин.

Вартість квитка для однієї особи становить 9500 гривень, тоді як для постояльців готелю діє знижена ціна — 7500 гривень. У цю суму входять напої, святкове меню та розважальна програма.

BANKHOTEL

У центрі Львова також святкову ніч пропонує провести BANKHOTEL. Святкування тут триватиме з 21:00 31 грудня до першої години ночі 1 січня. Хедлайнером події стане популярний гурт KAZKA. У програмі заявлені перформанси, спеціальне новорічне меню та різноманітні розваги. Для гостей встановлено дрес-код — Black Tie або Chic Circus Style.

Ціни на квитки варіюються від 5000 до 17 999 гривень залежно від обраної зони.

Новий рік у центрі міста

Головна ялинка на площі Ринок, ковзанка біля Victoria Gardens, аромат кави та глінтвейну на кожному кроці створюють особливу атмосферу.

Тим, хто планує бути в самому центрі святкових подій, радять орендувати житло поблизу площі Ринок. Водночас варто враховувати, що ціни на оренду в новорічний період суттєво зростають.

Якщо в листопаді однокімнатну квартиру в центрі можна було знайти за 700–900 гривень на добу, то на Новий рік вартість зростає у два-три рази. Практичний варіант для компаній — подорожувати групою з 4–6 осіб і орендувати двокімнатну квартиру. У такому разі ціна від 3400 гривень за добу ділиться між усіма й становить приблизно 570 гривень з людини. Важливо пам’ятати, що в період свят мінімальний термін оренди зазвичай складає 3–4 доби.

Різдвяні та новорічні концерти

Окрім новорічної ночі, Львів у перші тижні 2026 року пропонує насичену концертну програму з різдвяною та святковою тематикою. У місті відбуваються як масштабні події на великих сценах, так і камерні виступи для поціновувачів традиційної культури та класичної музики.

Більшість концертів заплановані на період з кінця грудня до середини січня, що дозволяє поєднати святкові прогулянки містом із культурним відпочинком. Формати варіюються від хорових і симфонічних програм до сучасних різдвяних концертів популярних гуртів.

Одним із найвідоміших різдвяних концертів у Львові традиційно залишається програма хору «Гомін» із виконанням легендарного «Щедрика». Концерти відбуваються з 1 по 13 січня 2026 року у Львівській національній опері та тривають з 17:00 до 18:30. У програмі — українські колядки та хорові твори, добре знайомі кільком поколінням слухачів. Формат події орієнтований на сімейну аудиторію та тих, хто віддає перевагу спокійному, атмосферному вечору в класичному просторі. Такі концерти часто стають одним із символів різдвяного Львова.

Хор «Гомін»

Ще одна подія для поціновувачів традицій — програма «Коляда та й плес… із прежди віка…», яка відбудеться 27 січня 2026 року в Театрі імені Марії Заньковецької з 14:00 до 17:00. Це різдвяна вистава з елементами народного театру, автентичними колядками та сценічними дійствами. Подія занурює глядачів у фольклорну атмосферу та відтворює давні обрядові традиції. Формат більше підійде тим, хто цікавиться українською культурною спадщиною та народним мистецтвом.

Після новорічної ночі у Malevich Concert Arena також відбудеться різдвяний концерт гурту NAZVA. Подія запланована на 9 січня 2026 року з 18:00 до 20:00. Музиканти представлять програму в стилі етно-поп із сучасним звучанням і святковим настроєм. Такий концерт стане вдалим вибором для тих, хто хоче продовжити святкування вже після Нового року та відвідати нестандартну музичну подію.

Окреме місце у святковій афіші займає концерт LAMA у супроводі симфонічного оркестру, який відбудеться 14 січня 2026 року у Львівській національній опері з 19:00 до 21:00. Програма поєднує популярні композиції гурту з оркестровими аранжуваннями, що створює урочисту атмосферу різдвяного вечора. Такий формат підходить для тих, хто цінує масштабні сцени та поєднання сучасної музики з класичним звучанням.

Також у перші дні січня запланована подія «Ватра. Від Миколая до Йордана», яка відбудеться 4 січня 2026 рокув Центрі Довженка з 17:00 до 19:00. Програма акцентує увагу на народних традиціях, колядках і живій музиці. Формат розрахований на широку аудиторію та добре підходить для сімейного відвідування. Концерт поєднує різдвяні мотиви з теплою атмосферою спільного святкування.

Львів у новорічний період 2026 року пропонує надзвичайно широкий вибір форматів святкування — від прогулянок атмосферним центром і класичних концертів до масштабних вечірок та гала-вечорів. Місто дозволяє кожному обрати варіант відповідно до бюджету, настрою та компанії, поєднавши святкову ніч із культурним відпочинком.

Водночас варто пам’ятати про високу популярність Львова в ці дні, тому планування поїздки, бронювання житла й квитків краще здійснювати заздалегідь. Саме така підготовка дасть змогу повністю насолодитися новорічною атмосферою міста та зробити зустріч 2026 року справді особливою.

