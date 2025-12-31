У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня на Землі відбудуться магнітні бурі, які можуть вплинути на ваше самопочуття. У цьому матеріалі Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, що таке магнітні бурі, як вони впливають на організм та що робити, щоб захистити себе від їхнього негативного впливу.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це змінювання земного магнітного поля, викликане впливом заряджених частинок, що виходять від Сонця. Ці частинки — частина сонячного вітру, який через взаємодію з магнітним полем Землі призводить до його коливань. Кожна буря є результатом активності Сонця, коли воно випускає потоки заряджених частинок, які досягають нашої планети. В залежності від сили сонячного спалаху, буря може мати різну інтенсивність, впливаючи на живі організми на Землі.

Прогноз на 31 грудня та 1 січня

31 грудня — потужна магнітна буря (5 балів) .

. 1 січня — помірна активність (4 бали).

Як магнітні бурі впливають на здоров’я?

Магнітні бурі можуть впливати на здоров’я, особливо на людей, які мають захворювання серцево-судинної системи або страждають від метеозалежності. Сильний вплив може відчути більшість людей, які схильні до стресів і мають слабку нервову систему. Під час магнітної бурі в організмі можуть відбуватися зміни, пов’язані з порушенням кровообігу та нервової активності.

Основні симптоми магнітної бурі

Головні болі та мігрень — пов’язані з порушеннями в кровообігу та підвищеним тиском.

— пов’язані з порушеннями в кровообігу та підвищеним тиском. Нервозність і стрес — підвищена чутливість до змін навколишнього середовища може спричинити стрес і тривожність.

— підвищена чутливість до змін навколишнього середовища може спричинити стрес і тривожність. Погіршення самопочуття — слабкість, втома, знижена працездатність.

— слабкість, втома, знижена працездатність. Коливання артеріального тиску — як підвищення, так і зниження, що особливо впливає на людей із серцево-судинними проблемами.

— як підвищення, так і зниження, що особливо впливає на людей із серцево-судинними проблемами. Проблеми зі сном — безсоння або неспокійний сон, що може посилювати відчуття втоми.

Як мінімізувати вплив магнітних бур на здоров’я?

Попри те, що неможливо повністю уникнути впливу магнітних бур, можна вжити кілька заходів для зменшення їхнього негативного ефекту:

Не забувайте про дотривання здорового способу життя. Це включає правильне харчування, відмову від шкідливих звичок, регулярні фізичні навантаження та достатній сон. Контролюйте рівень стресу. Якщо ви чутливі до стресів, практикуйте техніки релаксації: йогу, медитацію або дихальні вправи. Правильний режим сну. Під час магнітних бур важливо забезпечити собі якісний і регулярний сон. Поганий сон може погіршити самопочуття та посилити симптоми. Обмежте споживання алкоголю та важкої їжі. Алкоголь і жирна їжа можуть значно погіршити реакцію організму на бурю, тому краще обмежити їх у цей період. Приймайте вітаміни та мінерали. Зокрема магній і вітаміни групи B допомагають знизити нервову напругу, поліпшити кровообіг і підтримати серце. Менше навантажень. У дні магнітних бур обмежте фізичні навантаження і активно відпочивайте, щоб дати організму можливість адаптуватися. Пийте більше води. Це допоможе зберегти водний баланс в організмі, що позитивно впливає на загальне самопочуття.

Раніше ми розповідали, що вітаміни можуть бути небезпечними для вашого здоров’я.