За розпорядженням Укренерго на Кіровоградщині 30 грудня буде застосовано графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційний сайт Кіровоградобленерго.

Графік відключень світла на Кіровоградщині на 30 грудня

Черга 1.1: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00

Погодинні відключення застосовуються для зменшення навантаження на електричні мережі та для підтримки балансування енергосистеми під час відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів. Ці відключення стосуються всіх категорій споживачів і відбуваються згідно з анонсованим заздалегідь розкладом.

Тривалість відключень може бути збільшена у разі неспроможності дотриматися ліміту споживання електроенергії.

