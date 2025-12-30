Close Menu
Відключення електроенергії у Кропивницькому та області 30 грудня: актуальний графік

На Кіровоградщині 30 грудня буде застосовано графік погодинних відключень електроенергії.
30 грудня
Відключення електроенергії на Кіровоградщині 30 грудня: актуальний графік
Відключення електроенергії на Кіровоградщині 30 грудня: актуальний графік

За розпорядженням Укренерго на Кіровоградщині 30 грудня буде застосовано графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційний сайт Кіровоградобленерго.

Графік відключень світла на Кіровоградщині на 30 грудня

  • Черга 1.1: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00
  • Черга 1.2: 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00
  • Черга 2.1: 02:00-04:00, 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00
  • Черга 2.2: 02:00-04:00, 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00
  • Черга 3.1: 02:00-04:00, 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00
  • Черга 3.2: 02:00-04:00, 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00
  • Черга 4.1: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00
  • Черга 4.2: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00
  • Черга 5.1: 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00
  • Черга 5.2: 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00
  • Черга 6.1: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00
  • Черга 6.2: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Погодинні відключення застосовуються для зменшення навантаження на електричні мережі та для підтримки балансування енергосистеми під час відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів. Ці відключення стосуються всіх категорій споживачів і відбуваються згідно з анонсованим заздалегідь розкладом.

Тривалість відключень може бути збільшена у разі неспроможності дотриматися ліміту споживання електроенергії.

